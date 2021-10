B-1B znów na polskim niebie. W eskorcie Jastrzębi

Polskie myśliwce F-16 uczestniczyły w ćwiczeniach sił powietrznych Sojuszu. Para „efów” została poderwana w Łasku, by eskortować przelatujące nad terytorium Polski dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-1B. Maszyny sił powietrznych USA wykonywały przelot z Fairford w Wielkiej Brytanii do Incirlik w Turcji. To element natowskiej misji „Bomber Task Force”.

„Polska eskorta F-16 po raz kolejny wspiera amerykańskie bombowce strategiczne B-1 w ramach współdziałania sojuszniczego NATO na polskim niebie. Zwiększamy interoperacyjność, działając ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi” – poinformował minister Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych. Trzy dni temu dwa wielozadaniowe F-16 wystartowały z Łasku, by towarzyszyć przelatującym nad terytorium Polski bombowcom strategicznym dalekiego zasięgu B-1B Lancer. Chodzi o samoloty należące do amerykańskiej 9 Ekspedycyjnej Eskadry Bombowej, obecnie stacjonującej w Fairford w Wielkiej Brytanii.

– Trasa przelotu odbyła się wzdłuż całej przestrzeni powietrznej naszego kraju. Wspólnie wykonując podobne ćwiczenia, zwiększamy naszą interoperacyjność – informuje kpt. Michał Kolad, rzecznik prasowy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Oficer przypomina, że nie była to pierwsza eskorta amerykańskich bombowców strategicznych B1-B Lancer, którą realizowali polscy piloci. – Podobne zadania nasi lotnicy wykonują na zmianę z pilotami z bliźniaczej bazy w Krzesinach – dodaje rzecznik.