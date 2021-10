Norwegian Foot March w Iraku

17 października w bazie Al-Asad odbyła się kolejna edycja prestiżowego marszobiegu Norwegian Foot March.



Marsz jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym przez norweskie siły zbrojne, sięgającym początkami do okresu I wojny światowej, kiedy to właśnie norwescy żołnierze ćwiczyli przemieszczanie wojska na duże odległości.



W rywalizacji na dystansie 30 km, z plecakiem o wadze 11 kg, oprócz polskich żołnierzy udział wzięli również piechurzy: norwescy, duńscy, amerykańscy i niemieccy. Na starcie łącznie stanęło 150 zawodników z wojsk koalicyjnych, w tym 25 polskich żołnierzy.



Zwycięzcą marszobiegu okazał się żołnierz norweskiego kontyngentu wojskowego, który pokonał dystans 30 km, w zróżnicowanym terenie, w czasie 2 godzin 12 minut. Na drugiej pozycji uplasował się reprezentant PKW Irak – z czasem 2 godzin 13 minut. Jak do tej pory, są to najlepsze czasy uzyskane w historii tego biegu na trasie wyznaczonej w bazie Al-Asad i zostały poprawione o 12 minut.



Pomimo wysokiej temperatury oraz wielu przeszkód w czasie marszu, wszyscy polscy uczestnicy pokonali zaplanowane 30 km, a za swój udział zostali nagrodzeni pamiątkowymi odznakami.



Tekst: kpt. Wojciech Zieliński