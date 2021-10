AZOR – podwodny specjalista

Algorytmy AZORA pozwalają m.in. na identyfikację obiektów znalezionych na dnie akwenów, dzięki temu ten bezzałogowy system morski może być pomocny podczas poszukiwań zaginionych osób. Nad konstrukcją AZORA pracowali doktorantka i student Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt został nagrodzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

AZOR to autonomiczny zespół obrazowania rozpoznawczego, czyli projekt, który został zgłoszony do konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej na opracowanie – przez podchorążych, studentów uczelni wojskowych i doktorantów – bezzałogowców przydatnych wojsku. AZOR zajął pierwsze miejsce w kategorii bezzałogowców operacyjno-rozpoznawczych (ex aequo z Neogobiusem-1). Twórcami morskiego drona są ppor. Kinga Reda, słuchaczka studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej, i pchor. Konrad Miszkiewicz, student WAT. – Nasz zespół powstał w 15 minut. Mniej więcej tyle czasu zajęło nam również wymyślenie zarysu naszego projektu – przyznaje ppor. Kinga Reda. Według założeń przyjętych przez młodych naukowców bezzałogowiec miał m.in. badać dno oraz identyfikować obiekty, które się na nim znajdują, np. niewybuchy, porzucone samochody czy ciało człowieka.

AZOR składa się z trzech bezzałogowych systemów morskich, modułu nawigacji oraz modułu analiz. Ppor. Reda zajęła się tworzeniem algorytmów do modułów, a pchor. Miszkiewicz konstrukcją bezzałogowców. – Oczywiście cały czas współpracowaliśmy, ale w dużej mierze wykonywaliśmy pracę niezależną od siebie. Myślę, że dzięki temu, iż nie wchodziliśmy sobie w drogę, osiągnęliśmy więcej – dodaje Kinga Reda.