Masz już pomysł na ferie? Załóż mundur i spędź je z mazowieckimi terytorialsami

W tym roku „Ferie z WOT” będą prowadzone we wszystkich Brygadach OT na terenie całego kraju. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej szkolenie podzieli na dwie części. W pierwszym etapie ochotnicy zostaną powołani na dwa dni - 10-11 grudnia. Wtedy otrzymają wyposażenie i zostaną przeszkoleni z zakresu BHP i zasad przeciwpożarowych. Z kolei główna część szkolenia, poligonowa odbędzie się w okresie ferii zimowych, które na terenie województwa mazowieckiego pw tym roku przypadają 0d 30 stycznia do 12 lutego. Szkolenie zakończy uroczysta przysięga.

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, co trzeci żołnierz ma mniej niż 25 lat. Projekt „Ferie z WOT” wychodzi naprzeciw wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy chcą międzysemestralną przerwę w nauce wykorzystać na szkolenie i rozpoczęcie służby wojskowej w WOT.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnj po raz czwarty organizuje wojskowe przeszkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę”, w czasie ferii zimowych. Program „Ferie z WOT” został przygotowany z myślą przede wszystkim o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. Jest to propozycja także dla rodziców, których dzieci w tym czasie spędzają czas poza domem np. na obozach zimowych. W ubiegłym roku w ramach projektu „Ferie z WOT”, kilkaset ochotników wstąpiło w szeregi WOT.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji (pierwsze rozpocznie się 25 czerwca, drugie 20 sierpnia) jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Żeby zdążyć do zimy, osoby zainteresowane służbą w WOT, powinny już teraz złożyć wniosek kontaktując się z rekruterami WOT (https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl) lub udać się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwej swojemu zameldowaniu. Służbę w WOT można następnie odbywać w miejscu zamieszkania (nauki, studiów), nie musi to być miejsce zameldowania.

Tekst: Aneta Szczepaniak/5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej