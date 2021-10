Służba dla bezpieczeństwa kraju

Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej pełnią służbę na posterunkach obserwacyjno-ochronnych na granicy polsko-białoruskiej oraz prowadzą wspólne patrole piesze i mobilne ze Strażą Graniczną.

To kolejny tydzień nieustannej obecności żołnierzy z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej, którzy wspierając Straż Graniczną pełnią z poświęceniem służbę wzmacniając granicę państwa, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców nadgranicznych miejscowości. Żołnierze o każdej porze doby udzielają wsparcia Placówkom Straży Granicznej, chroniąc granicę kraju i nie dopuszczając do jej przekroczenia przez migrantów. Do tego celu wykorzystują posterunki obserwacyjno-ochronne oraz prowadzą wspólne partole piesze i mobilne ze Strażą Graniczną wzdłuż granicy Polski z Białorusią.