Bohater w oliwkowym berecie

Szer. Marcin Piotrowski – żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady OT wyniósł z płonącego mieszkania dziesięcioletnią dziewczynkę. Sam uległ poparzeniom I i II stopnia.

Do zdarzenia doszło w piątek, 15 października ok. godz. 10.00 w jednym z mieszkań w Grodzisku Mazowieckim. Żołnierz ze swojego mieszkania zauważył pożar w mieszkaniu piętro niżej. Mając na uwadze, że w mieszkaniu znajduje się 10-letnia córka sąsiadów, która w tym czasie uczestniczyła w lekcjach online, przez okno wszedł do mieszkania. - Wśród dymu i płomieni zobaczyłem spanikowaną i krzyczącą dziewczynkę. Wyniosłem ją z mieszkania podając dziecko sąsiadowi przez okno – relacjonuje szer. Marcin Piotrowski.

Kiedy dziewczynka była już bezpieczna, żołnierz pozostał w mieszkaniu by upewnić się, że już nikt w nim przebywa. Kiedy szer. Piotrowski sprawdzał mieszkanie doszło do wybuchu, którego fala przewróciła i poparzyła go. Żołnierz otwierając zamki drzwi wyczołgał się z mieszkania, umożliwiając tym samym szybkie wejście funkcjonariuszom Straży Pożarnej.