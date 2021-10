Poprzez pamięć kształtujemy naszą tożsamość narodową

To ważna uroczystość, dlatego, że stanowi o naszej tożsamości. Święty Jan Paweł II mówił o pamięci tożsamości, a więc poprzez pamięć kształtujemy naszą tożsamość narodową. Poprzez pamięć kształtujemy nasze przywiązanie do przodków, do ojczyzny, do historii, która buduje właśnie naszą tożsamość. W tym miejscu spotykamy się, żeby odsłonić tablicę upamiętniającą naszą historię z okresu drugiej wojny światowej. Spotykamy się, żeby oddać hołd tym wszystkim, którzy zostali zamordowani, tu w lasach legionowskich przez Niemców - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości patriotycznej w Legionowie.

W niedzielę, 17 października 2021 r., szef MON uczestniczył w uroczystościach patriotycznych w Lesie Legionowskim. Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w pierwszym Marszu Pamięci po miejscach egzekucji niemieckich w Lesie Legionowskim.

W trakcie marszu minister złożył wieńce na symbolicznych mogiłach ofiar egzekucji dokonanych przez Niemców w latach 1942-1944. - To byli ludzie, którzy padli ofiarą brutalnej okupacji, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. To byli cywile, to byli ludzie, którzy byli zatrzymywani w łapankach, potem osadzani na Pawiaku, a potem wywożeni właśnie w takie miejsca jak to i tam mordowani. To byli Żydzi, którzy uciekli z getta. To byli ludzie, dla których wolność była czymś najważniejszym, którzy tej wolności przez okupanta zostali pozbawieni. Jesteśmy im winni pamięć, jesteśmy również winni pamięć tym, którzy dziś żyją, dlatego, że te wszystkie zdarzenia nie mogą być zatarte – zaznaczył minister.