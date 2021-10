Sztandar dla krakowskich żandarmów

O tym, że wręczenie sztandaru jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla każdej jednostki mówiła Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama. – Stanowi dowód zaufania i wyraz uznania za gotowość do realizacji powierzonych zadań. Myślę, że nadanie sztandaru to taki moment, kiedy każdy żołnierz może jeszcze bardziej poczuć się związany z jednostką, ponieważ jest świadomy jej tradycji i etosu – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda, która została matką chrzestną sztandaru. Pierwsza dama podziękowała również krakowskiemu Oddziałowi ŻW za udział w walce z pandemią koronawirusa. – Ten sztandar, to także wyraz uznania za Państwa zaangażowanie i poświęcenie na rzecz lokalnych społeczności – przyznała.

– Nie wszystkie oddziały Żandarmerii Wojskowej w Polsce mają sztandary. Wy od dzisiaj macie. Zasłużyliście na to swoją służbą dla Rzeczypospolitej. Niech ten sztandar zawsze was gromadzi, dodaje otuchy, męstwa i siły – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił, że chorągiew jest ważna nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskiego męstwa. – Sztandar służył gromadzeniu wokół siebie rycerzy w zamęcie bitewnym. Łopotał na wietrze ponad walczącymi oddziałami i wskazywał żołnierzom, gdzie jest centrum, gdzie są ich towarzysze broni, gdzie toczy się główna walka – przypomniał.

REKLAMA





Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do oficerów i żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie przypomniał, że „przekazanie sztandaru jednostce jest zawsze wyróżnieniem, ale również zobowiązaniem do jeszcze lepszej służby, rozwijania umiejętności do pracy nad sobą i na rzecz Ojczyzny”. – Nie mam wątpliwości, że żandarmi z Krakowa wypełnią to zobowiązanie – zaznaczył szef resortu obrony.



Płk Robert Musiel, komendant krakowskiego Oddziału ŻW, zapewniał, że pod wręczonym dziś sztandarem Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie będzie z dumą i największym honorem realizował swoje zadania.

Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali: prezydent Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda, gen. bryg. Robert Jędrychowski – w imieniu własnym i komendanta głównego ŻW, Wojciech Skurkiewicz – sekretarz stanu w ministerstwie ON, gen. Rajmund Andrzejczak – szef Sztabu Generalnego, Łukasz Kmita – wojewoda małopolski, wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński – przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego, sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek – w imieniu prezydenta Krakowa, płk Antoni Musiel – komendant Oddziału ŻW w Krakowie oraz przedstawiciele Oddziału ŻW w Krakowie – korpusu oficerów – ppłk Sławomir Kuliczkowski, korpusu podoficerów – st. chor. sztab. Andrzej Łakomy, korpusu szeregowych – st. szer. Jacek Mróz i pracowników – Janusz Kiełbowicz.



Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie powstał w 1990 roku. Krakowscy żandarmi kontynuują tradycję 5 Dywizjonu Żandarmerii, który stacjonował na terenie Okręgu Korpusu nr V w latach 1920-39. Oddział ŻW w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Podlegają mu wydział w Rzeszowie oraz placówki w: Kielcach, Lublińcu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Nowej Dębie i Przemyślu. Żandarmi z krakowskiego Oddziału ŻW od lat pełnią służbę nie tylko w kraju, ale również na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Byli i są obecni na Wzgórzach Golan, Bośni i Hercegowinie, Syrii, Afganistanie, Iraku, Syrii, Kosowie, Rumunii i Litwie.