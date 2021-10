Nigdy dość doskonalenia przywództwa

„Generał dywizji rezerwy John Gronski jest dla mnie absolutnym autorytetem. Spotkałem na swojej drodze wielu teoretyków przywództwa. Wiedzę nabyli na uczelniach i nigdy nie byli w stanie skonfrontować jej z praktyką. Generał Gronski jest przeciwnikiem tej teorii, i potwierdza to swoim doświadczeniem” – powiedział dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła przedstawiając sylwetkę gościa. Współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej z generałem Gronskim rozpoczęła się na przełomie 2016/2017 roku, kiedy to generał był Zastępcą Dowódcy Amerykańskich Wojsk Lądowych w Europie ds. Gwardii Narodowej (ang. Deputy Commanding General US Army Europe for National Guard, - DCG US ARMY EUROPE for NG). W tym czasie aktywnie wspierał tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce, wykorzystując narzędzia dostępne ramach współpracy w obszarze State Partnership Program.

Za swoje wysiłki w 2019 roku, Generał dywizji John Gronski został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Złotym Medalem Wojska Polskiego.

Po zakończeniu 41-letniej służby wojskowej generał dywizji rezerwy John Gronski przekazuje swoje doświadczenie jako trener przywództwa. Jest twórcą programu doskonalenia dla liderów pod nazwą „Lead for Success", jak również autorem książek poświęconych tej tematyce, w tym m.in. „The Ride of Our Lifes" oraz „Iron- Sharpened Leadership: Transforming Hard-Fought Lessons Into Action".

„Lider musi stworzyć kulturę zaufania. Lider buduje zaufanie, ufając najpierw innym, dostarczając wizji, dając przykład i szczerze troszcząc się o innych. Lider musi mieć wartości i zasady” - to tylko część przekazu skierowanego do żołnierzy Dowództwa WOT. Temat jego dalszych wystąpień to „Dowodzenie formacjami ochotniczymi oraz ich współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Rola przywództwa w dowodzeniu na szczeblu operacyjnym i taktycznym w formacjach ochotniczych”. Generał Gronski omówi go z uczestnikami wykładów, które odbędą się w najbliższym czasie we wszystkich uczelniach wojskowych w Polsce oraz Uniwersytecie Jagielońskim i Akademi WSB w Dąbrowie Górniczej.

Tekst: Zespół prasowy WOT