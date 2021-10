Żołnierze 125 blp z Leszna będą wspierać walkę Wrzesińskiego

Damian od kilku miesięcy szlifuje formę z nowym trenerem, z Gostynia. Gdy dowiedzieliśmy się o walce Mateuszka z chorobą, postanowiliśmy pomóc. Mąż przeznaczy prowizję z biletów na leczenie. Zadzwonił do nas Łukasz, który zamówił bilety dla siebie i kolegów - żołnierzy leszczyńskiego batalionu. Bardzo nas ucieszyło, że akcja ma odzew – mówi Natalia WRZESIŃSKA , żona i manager „Wrzosa”.

Gala odbędzie się 29 października w Kaliszu. Na wieść o problemach zdrowotnych Mateusza z Gostynia, „Wrzos” postanowił przeznaczyć swoją prowizję z biletów na leczenie chłopca. Bokser jest aktywny w mediach społecznościowych a jego post przeczytali żołnierze 125 batalionu lekkiej piechoty z Leszna, który wchodzi w skład 12 WBOT. Terytorialsi zakupili sporą liczbę biletów, by wesprzeć leczenie chłopca z Gostynia i tym samym będą 29. października kibicować „Wrzosowi” z trybun.

REKLAMA

Kupno biletów, by pomóc Mateuszowi, to dla żołnierzy drobny gest. Tak się składa, że chłopiec pochodzi z naszego stałego rejonu odpowiedzialności. Tym bardziej zależało nam, by dołożyć swoją cegiełkę. Damian robi kawał dobrej roboty. Może liczyć na nasz doping podczas walki – komentuje st. szer. Łukasz KIEŁBASIŃSKI ze 125 blp w Lesznie.

Bilety na galę w Kaliszu są wciąż dostępne. Można je zamówić za pośrednictwem profilu fb Damiana Wrzesińskiego.

Tekst: ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska