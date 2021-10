Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie

W obliczu czwartej fali epidemii SARS CoV-2 oraz narastającego kryzysu gospodarczego w Chinach w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) odbyła się prezentacja raportu pn. „Jak przygotować Polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie” – autorstwa WIM i Instytutu Jagiellońskiego. Eksperci są zgodni, że mamy obecnie do czynienia z nowym rodzajem hybrydowego zagrożenia, które może przyczynić się do ponownego przetestowania systemu zdrowotnego w Polsce. Wynika to z faktu, że w Chinach produkuje się większość leków i wyrobów medycznych, które trafiają do polskich pacjentów. Niestabilność azjatyckiej produkcji jest alarmująca.

Dyskusja na temat bezpieczeństwa narodowego Polski w obliczu zagrożeń epidemicznych przeniosła się do Wojskowego Instytutu Medycznego z Kancelarii Prezydenta, gdzie eksperci przedstawiali rekomendacje dla polskiego rządu w zakresie gotowości państwa na czas kryzysu. Wskazywano wtedy m.in. na konieczność usprawnienia procedur związanych z ratownictwem medycznym, szpitalnictwem a także wzmocnieniem bezpieczeństwa lekowego Polski.

Biorąc pod uwagę epidemię COVID-19 oraz potencjalne przyszłe zagrożenia zewnętrzne konieczne jest budowanie odpowiednio zorganizowanej – pochodzącej z różnych dziedzin działalności państwa – obrony i ochrony przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, w każdej dającej się dziś przewidzieć ich odsłonie. Napięta sytuacja geopolityczna oraz kryzys gospodarczy w Chinach pokazują, że nowe hybrydowe formy zagrożeń są realne – powiedział gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego