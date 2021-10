„Akcja rekrutacja” – ostatnia szansa dla sportowców

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od sportowców uprawiających lekką atletykę, wioślarstwo, szermierkę, kolarstwo i kajakarstwo. Do programu „Akcja rekrutacja” zgłosili się także przedstawiciele dyscyplin, których nie ma w CWZS. Dokumenty przysłali m.in. sportowcy uprawiający skoki do wody i tenis stołowy. – Wielu zawodników, którzy wysłali zgłoszenie, znajduje się na liście 10 najlepszych na świecie w tym sezonie w swoich konkurencjach – dodaje płk Bartkowiak.

„Akcja rekrutacja” ruszyła 1 października. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem sportowców uprawiających różne dyscypliny sportu. – To również zasługa polskich związków sportowych, które aktywnie włączyły się do popularyzacji naszej akcji. Chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego, obok młodych obiecujących sportowców, mistrzów i wicemistrzów świata juniorów, zgłosiło także m.in. kilkoro uczestników igrzysk olimpijskich, w tym nawet medalistka ostatnich igrzysk w Tokio – mówi płk Tomasz Bartkowiak, szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

Jeszcze tylko do jutra można wysyłać zgłoszenia do udziału w programie „Akcja rekrutacja”. Skierowany jest on do sportowców, reprezentantów kraju w sportach indywidualnych. Na 20 wybranych osób, które przejdą wojskowe szkolenie podstawowe i złożą przysięgę, czekają etaty w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym.

REKLAMA

Trzeba zaznaczyć, że „Akcja rekrutacja” skierowana jest do sportowców, którzy nie służyli w wojsku, nie są żołnierzami rezerwy i nie brali udziału w szkoleniu podstawowym. Ponadto kandydaci muszą być zdolni do pełnienia służby wojskowej. Spośród osób zgłoszonych do akcji komisja pod przewodnictwem ppłk. Mariusza Denkewicza z CWZS wytypuje na rozmowy kwalifikacyjne do 50 zawodników. 30 z nich zostanie skierowanych na szkolenie podstawowe, podczas którego sportowcy będą uczyć się podstaw wojskowego rzemiosła. Po jego pozytywnym zakończeniu i złożeniu przysięgi wojskowej 20 żołnierzy z największą liczbą punktów przyznanych przez komisję oceniającą wnioski zostanie skierowanych do pełnienia służby w CWZS. 10 pozostałych kandydatów zaś znajdzie się na liście rezerwowej i będzie miało pierwszeństwo podczas przyjęć na wolne etaty w przyszłości.



Film: CWZS

Punkty w programie „Akcja rekrutacja” można zdobyć przede wszystkim za medale zdobyte na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy (seniorów, młodzieżowców i juniorów). Można je również uzyskać za reprezentowanie dyscyplin preferowanych przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego CISM. Na punkty mają szansę także ci zawodnicy, którzy mogą uzupełnić drużynę lub sztafetę celującą w zdobycie na zawodach CISM złotego medalu. Punktowany jest także wiek i gotowość do udziału w akcjach promujących pozytywny wizerunek Wojska Polskiego. Dodatkowymi punktami promowani są również absolwenci szkół, którzy kształcili się w klasach mundurowych.

Chętni do wzięcia udziału w akcji muszą przygotować trzy dokumenty: kwestionariusz osobowy, CV oraz zaświadczenie z danego związku sportowego o przynależności do kadry narodowej. Kopie (oryginały trzeba zabrać na rozmowę kwalifikacyjną) należy przesłać do 13 października na adres e-mailowy: cwzs.sekretariat@ron.mil.pl. Regulamin konkursu oraz kwestionariusz do wypełnienia dostępne są na stronie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.