Maraton po bieszczadzkich bezdrożach

W miniony weekend w Bieszczadach odbył się Maraton-Selekcja. Memoriał im. płk. Sławomira Berdychowskiego, bieg, którego ideą jest uczczenie twórcy i pierwszego dowódcy Jednostki Wojskowej Agat. Zawody po raz piąty zorganizował mjr rez. Wojciech „Zachar” Zacharków , były oficer jednostki Agat i laureat nagrody Buzdygan 2020, przyznanej przez czytelników „Polski Zbrojnej”. Oficer przez kilka lat przygotowywał selekcje do jednostki specjalnej i był szefem grupy szkolenia bazowego Agatu. Maraton organizuje we współpracy z Fundacją Bieg Rzeźnika.

Tegoroczna edycja ekstremalnego biegu po Bieszczadach na pewno zostanie na długo zapamiętana. Dlaczego? – To była piekielnie trudna trasa. Podejścia pod górę nie miały końca, do tego rzeki, bagna i wyścig z czasem – mówi Paweł, który w zawodach wystartował po raz czwarty. – „Zachar” przygotował nam nie lada wyzwanie. Ale to dobrze! Im trudniejsze zawody, tym lepiej – dodaje Patryk, który debiutował na trasie biegu.

Pobiegli w nieznane

Do rywalizacji stanęło 168 śmiałków. Wśród zawodników byli żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rezerwiści oraz cywile. Startowali także wojskowi studenci i przedstawiciele innych służb mundurowych, m.in. Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Zgodnie z regulaminem zawodów wszyscy musieli startować w umundurowaniu, butach za kostkę i z plecakami, których waga nie mogła być mniejsza niż 10 kilogramów. – Podzieliliśmy zawodników na dwie grupy. Pierwsza wystartowała po 5 rano, druga po 6. Zgodnie z tradycją Maratonu-Selekcji uczestnicy do końca nie wiedzieli, z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się zmierzyć – mówi „Zachar”. – To nas wyróżnia od innych biegów. Tu każdy kilometr jest dla zawodników zaskoczeniem i – tak jak na selekcji do WS – można odpaść w każdym momencie – dodaje.

W tym roku „Zachar” postanowił podnieść poprzeczkę i przygotował o wiele trudniejszą trasę. – W ubiegłym roku maraton był ciekawy, ale czułem niedosyt. Dystans był zbyt krótki. Dlatego teraz rzuciłem wyzwanie zawodnikom i osobiście wyznaczałem każdy kilometr trasy. Było mało odcinków utwardzonych, a dużo wąwozów, strumieni i terenów podmokłych – mówi były specjals.

Z pierwszym zadaniem specjalnym zawodnicy musieli się zmierzyć po 12-kilometrowym biegu. Na strzelnicy mieli oddać pięć celnych strzałów. Każde chybienie kosztowało 5 minut karnych, które doliczano do końcowego wyniku. Po teście na celność zawodnicy wsiedli na pakę wojskowych ciężarówek i pojechali do miejscowości Solinka. Tu ponownie ruszyli do wyścigu. Najpierw zbiegli w dół, w stronę rzeki, a po chwili znów się wspinali. W sumie osiem kilometrów pokonali grzbietami gór. – Trasa była trudna i bardzo wymagająca – ocenia Maniek, żołnierz jednostki Agat. W Maratonie-Selekcji startował po raz drugi. – Podejście pod góry Duże Jasło, a potem Małe Jasło było bardzo wyczerpujące. Podczas zejścia dociążyłem mocno kolano i nabawiłem się kontuzji. Mimo to udało się ukończyć zawody w wyznaczonym czasie – mówi specjals. Przyznaje też, że jego głównym celem było przede wszystkim uczczenie pamięci płk. Berdychowskiego. – Pojechałem w Bieszczady nie po medale, lecz po to, by uczcić pamięć swojego byłego dowódcy – zaznacza.

Decyzja w rękach zawodników

– W tym roku decyzję o ostatecznym kształcie trasy zostawiłem zawodnikom. To oni mogli zdecydować, czy pójdą łatwiejszą, ale dłuższą trasą, czy wybiorą wersję trudniejszą, choć krótszą – mówi organizator zawodów. „Zachar” dodaje, że zaimponowały mu wszystkie zawodniczki, bo nie bały się wyzwania i ruszyły trasą z oznaczeniem „hard”. Wiodła ona przez tereny podmokłe i strome, kamieniste zbocza.

Były specjals dla uczestników memoriału przygotował także zadania specjalne. I tak, podczas stromego podejścia pod górę zawodnicy musieli zapamiętać 15 grup liczb i słów, które były rozwieszone w różnych odstępach. Co trzeba było zapamiętać? Na przykład numer jednostki wojskowej Agat i jej motto, numer operacyjny płk. Berdychowskiego i jego życiową maksymę. – To test na spostrzegawczość i pamięć. Tuż przed metą uczestnicy biegu mieli podać zapamiętane hasła według określonej kolejności. Za każdy błąd trzeba było wykonać 5 burpeesów (ćwiczenie padnij–powstań). Rekordziści wykonali 85 karnych powtórzeń z 10 kg plecakiem – mówi „Zachar”.

– Wcześniej nie startowałem w biegach militarnych, ale brałem udział w triathlonie czy runmageddonie, trenuję także karate kyokushin – mówi Patryk. Jest cywilem, ale marzy o służbie w wojskach specjalnych. – Za miesiąc idę na selekcję, a udział w bieszczadzkim memoriale traktuję jako trening – zapowiada 29-latek, który finalnie zajął czwarte miejsce w kategorii „cywil”.

Najlepsi mężczyźni na metę dobiegli po 4 godzinach. Pierwsza kobieta zawody ukończyła z czasem 5 h 26 min. Biegu w wyznaczonym czasie – 8 godzin – nie ukończyło 30 osób. – Ale ze względu na trud i wolę walki otrzymali medale, bo przecież najważniejsza jest idea biegu – podsumowuje „Zachar”.

Po raz pierwszy Maraton-Selekcja. Memoriał im. płk. Sławomira Berdychowskiego odbył się w Bieszczadach w 2017 roku.