15 lat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Ma pod swoją komendą 30 tys. osób – żołnierzy i pracowników wojska – oraz dysponuje budżetem sięgającym kilkunastu miliardów złotych. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to najważniejsza instytucja logistyczna Wojska Polskiego. Podlegają mu dwie brygady logistyczne – w Opolu i Bydgoszczy – dwa bezpośrednio podporządkowane bataliony (dowodzenia oraz ochrony bazy), cztery regionalne bazy logistyczne, 12 zarządów infrastruktury, trzy logistyczne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz pięć samodzielnych jednostek, m.in. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, Centrum Szkolenia Logistyki.

To najważniejsza instytucja logistyczna Sił Zbrojnych RP. Nie tylko dba o sprawność wojskowego sprzętu i uzbrojenia, zapasy amunicji, paliw i żywności czy osobiste wyposażenie żołnierzy, lecz także zabezpiecza funkcjonowanie zagranicznych kontyngentów oraz sojuszniczych wojsk stacjonujących w Polsce. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych świętuje 15-lecie działalności.

Gen. bryg. Artur Kępczyński, pełniący obowiązki szefa IWspSZ, podkreślał podczas uroczystości ogromne znaczenie logistyki dla całej armii. – Pozostaje często w cieniu i na drugim planie, ale bez niej utrzymanie wojska nowoczesnego, sprawnego, gotowego do każdego wyzwania nie byłoby możliwe – mówił. Generał przypomniał, że powołanie w 2006 roku Inspektoratu było częścią głębokiej reformy systemu logistycznego Wojska Polskiego, który trzeba było dostosować do potrzeb zmieniających się sił zbrojnych oraz naszych sojuszników.

Gen. Kępczyński podkreślał, że kierowana przez niego instytucja ma szeroki zakres działania. – Miliony przejechanych kilometrów, setki tysięcy ton przewożonych ładunków, tysiące sztuk wyremontowanego sprzętu, zakwaterowanie i wyżywienie dziesiątek tysięcy żołnierzy zarówno w garnizonach, jak i na poligonach to tylko niektóre z zadań realizowanych przez nas na co dzień – mówił. Szef inspektoratu podziękował podległym dowództwu żołnierzom i cywilom za służbę i pracę, podkreślając, że to oni są największym kapitałem wojskowej logistyki.

Na koniec spotkania goście – żołnierze, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych – mogli obejrzeć sprzęt i uzbrojenie prezentowane na wystawie, m.in. armatohaubicę Krab, moździerz Rak, wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, czołgi: Leopard 2PL, PT-91 oraz zmodyfikowany T-72M1R. Jutro – 7 października – w godzinach od 10.00 do 14.00 wystawa będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających. Aby udostępnić ją jak najszerszej publiczności, ekspozycję zorganizowano na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.