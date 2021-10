„Polska Zbrojna” jest wydawana już od stu lat

To, że możemy obchodzić tak piękny jubileusz, stanowi potwierdzenie, że wciąż żywe są wartości, którymi kierowali się w pracy nad kolejnymi numerami pierwsi redaktorzy „Polski Zbrojnej”: dbałość o dobre imię polskich żołnierzy, szacunek do historii i troska o wychowanie młodych pokoleń. Dziś, po stu latach, jesteśmy pismem, które czerpie pełnymi garściami z historycznego dorobku, a jednocześnie wpisuje się w nowoczesny wizerunek wojska.

Dotrzymujemy kroku polskiej armii, towarzyszymy żołnierzom na poligonach, na misjach zagranicznych, podczas oficjalnych uroczystości. Jesteśmy platformą wymiany myśli i wizji na temat modernizacji i reformy polskiego wojska. Nie byłoby to możliwe bez zaufania, którym obdarzają nas żołnierze i dowódcy. Żyjemy z armią w pełnej symbiozie, informujemy społeczeństwo o tym, co się dzieje w wojsku, jesteśmy też źródłem informacji dla żołnierzy. Zarówno na łamach miesięcznika, jak i w portalu Polska-zbrojna.pl poruszamy zagadnienia związane z szeroko pojętą obronnością, strategią, historią, a także kwestiami społecznymi.

Rzeczywistość wokół nas szybko się zmienia, dlatego też „Polska Zbrojna” nieustannie się rozwija, żeby być blisko czytelników. Robimy to z przyjemnością, czując wsparcie żołnierzy i cywilów. To właśnie dla nich każdego dnia pracownicy redakcji – dziennikarze, redaktorzy, graficy, fotoreporterzy – dają z siebie wszystko, aby, jak ujął to redaktor naczelny w artykule wstępnym w okazowym numerze „Polski Zbrojnej” sto lat temu, być „najlepszym regulatorem stosunku społeczeństwa do Armji i najpewniejszym środkiem wzmacniania i utrwalania obopólnej miłości, szacunku i zaufania”.