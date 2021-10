Mistrz komunikacji

Marek Pietrzak służbę zaczynał jako artylerzysta, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. – Mam ścisły umysł, obliczenia, nastawy, kierunki i liczby to była moja bajka przez pierwsze dziesięć lat w armii i całkiem dobrze mi szło. Zdobyłem nawet tytuł mistrza ognia – opowiada płk Pietrzak. Potem służył m.in. w 1 Brygadzie Pancernej jako dowódca baterii artylerii samobieżnej, wyjechał też na misję do Iraku.

REKLAMA

Do służb prasowych trafił trochę przez przypadek. W 2010 roku przeszedł do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Wypatrzył mnie Mirek Ochyra, ówczesny rzecznik DORSZ – opowiada płk Pietrzak. Jak przyznaje, został rzucony na głęboką wodę – jednocześnie wszystkiego się uczył i zajmował komunikacją z mediami podczas ćwiczeń. – Po odejściu Mirka zostałem rzecznikiem. Trwała misja w Afganistanie, nasi żołnierze byli tam ranni, ginęli, dla rzecznika to szybka szkoła prasowej praktyki – przyznaje.

Kolejnym krokiem na drodze wojskowego prasowca było stanowisko zastępcy rzecznika w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. – Świetnie się nam z Markiem współpracowało. Ja zajmowałem się sprawami biurowymi i papierologią, on jeździł na poligony – wspomina płk rez. Artur Goławski, wówczas rzecznik prasowy DGRSZ. Pietrzak m.in. na poligonie w Drawsku podczas ćwiczeń „Anakonda ’16” zorganizował kilkudziesięcioosobowe międzynarodowe centrum prasowe, którym także kierował. – Po raz pierwszy w czasie ćwiczeń w tak dużym stopniu rozwinęliśmy struktury prasowe, na bieżąco współpracowaliśmy np. z wojskowymi komórkami prasowymi w Stanach Zjednoczonych – opowiada płk Pietrzak.

Wiosną 2017 roku objął stanowisko rzecznika powstającego właśnie piątego rodzaju sił zbrojnych. – Z początku nie zdawałem sobie sprawy, na co się porywam. Okazało się, że służba w wojskach obrony terytorialnej to jednocześnie misja i wyzwanie – mówi pułkownik.

Tajemnice prasowca

W WOT Marek Pietrzak stworzył od podstaw zespół prasowy. – Mieliśmy okazję uczyć się od jednego z najlepszych specjalistów od komunikacji w armii – podkreśla kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT. Jak wspomina, płk Pietrzak powtarzał im, że kluczem do sukcesu rzecznika jest umiejętność klarownej i szybkiej wypowiedzi, czytelnego przekazywania informacji, dyspozycyjność, otwartość na potrzeby mediów i szukanie nowych form komunikacji. Te rady pułkownik wykorzystuje w swojej pracy. – Marek jest słowny, bez względu na porę dnia chętny do pomocy, znalezienia informacji czy nagrania wypowiedzi – podkreśla Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej.

– Kiedy Marek był jeszcze rzecznikiem DGRSZ, spotkaliśmy się na jednych z dużych ćwiczeń. Miałam wtedy na szybko przygotować obrazek dźwiękowy z poligonu. On między strzelaniami a przelotem śmigłowców dawał mi krótkie wypowiedzi opisujące, co się dzieje na poligonie, dzięki temu dostałam od razu gotowy materiał – wspomina dziennikarka.

Pułkownik nie tylko zajmuje się działaniami typowo prasowymi, lecz także jako szef Oddziału Komunikacji Strategicznej buduje wizerunek i markę terytorialsów. – Pokazuje historię naszych żołnierzy, ich motywacje do służby, szkolenia, pomoc lokalnym społecznościom, udział w walce z koronawirusem. Stawia na materiały wideo, ciekawe zdjęcia, choćby serię postaci ukazanych częściowo jako żołnierze WOT-u, a częściowo jako pracownicy różnych firm – wylicza kpt. Wilczewski.

Dzięki pułkownikowi po czterech latach istnienia WOT-u nie ma chyba w Polsce nikogo, kto nie wie, kim są terytorialsi. – Marek szybko chwyta nowinki technologiczne oraz nowe trendy w komunikacji i umie je wykorzystać w swojej pracy. Uskrzydla go, kiedy zwierzchnicy pozwalają mu podejmować kolejne wyzwania, wcielać w życie pomysły i rozwiązywać pojawiające się problemy – podkreśla płk rez. Goławski. Tego samego zdania jest gen. dyw. Kukuła. – Płk. Pietrzaka wyróżnia kreatywność, a wyzwania stanowią dla niego naturalne środowisko. Jest jednym z filarów WOT-u i członkiem mojego dream teamu – mówi generał.

Dzięki płk. Pietrzakowi WOT jako pierwszy rodzaj sił zbrojnych ma swoją księgę identyfikacji wizualnej, czyli drogowskaz w zachowaniu spójnego obrazu firmy. Powstaje też brandbook, czyli księga znaku WOT-u, dokument prezentujący zasady wykorzystania identyfikacji wizualnej marki. – To norma w dużych firmach, moim zdaniem takie rozwiązania potrzebne są także w wojsku – podkreśla płk Pietrzak.

Praca bez schematów

– Profesjonalista w każdym calu, wymagający szef, który jednak zawsze pokazuje, co było źle i jak to poprawić. Nie zna słów „nie da się”, jeśli jakieś rozwiązanie nie działa, szuka kolejnych, zawsze jest pełen pomysłów, choć czasem trochę chaotyczny – tak o płk. Pietrzaku mówią jego podwładni. – To prawda, chaotyczność to moja największa wada, za szybko mówię, robię dziesięć rzeczy naraz, ale w tym chaosie jest metoda – śmieje się pułkownik.

– Marek jest osobą o ogromnej energii – podkreślają jego koledzy. On sam mówi, że pracowitości nauczyli go rodzice i przyznaje, że początkowo nawet podczas Wigilii ściągał materiały z Afganistanu i przesyłał je mediom. – Teraz nauczyłem się na urlopie wyłączać telefon i odpoczywać – zapewnia Marek Pietrzak.

Nieustannie myśli o kolejnych nowościach, które można wprowadzić w komunikacji i kreowaniu wizerunku WOT-u. Marzy mu się też stworzenie w Polsce centrum kształcenia wojskowych rzeczników prasowych. – Praca rzecznika daje ogromną satysfakcję, nie jest schematyczna, u nas każdy dzień jest inny, a że mam dziesięć pomysłów na minutę, to kolejnych wyzwań na pewno mi nie zabraknie – mówi płk Pietrzak.

Buzdygany zostaną wręczone na uroczystej Gali 100-lecia „Polski Zbrojnej”, która odbędzie się 8 października w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia i przychylności naszych przyjaciół. Wszystkim firmom i instytucjom serdecznie dziękujemy za pomoc w godnym uczczeniu redakcyjnego jubileuszu.

Patronat honorowy – Ministerstwo Obrony Narodowej

Mecenas – Polska Grupa Zbrojeniowa

Partner Złoty – Teldat

Partner Srebrny – Poczta Polska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Thorium Space Technology

Partner Brązowy – Targi Kielce, Huta Stalowa Wola, PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, PCO, Maskpol, ND SatCom, Kongsberg

Partner – Zamek Królewski