Silne wsparcie z powietrza

Operacja „Silne wsparcie” to nie tylko działania prowadzone na lądzie. W patrolowanie obszarów przygranicznych zaangażowani są także operatorzy bezzałogowych statków powietrznych FlyEye, którzy wspierają Straż Graniczną.

FlyEye to BSP bliskiego zasięgu klasy mini zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź też niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania. Jego "sercem" jest głowica z kamerą światła dziennego i termowizyjną, która umożliwia prowadzenie obserwacji również w nocy.

Swoją przydatność zestawy FlyEye udowodniły m.in. podczas akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym.