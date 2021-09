Terytorialsi zakończyli dwutygodniowe szkolenia zintegrowane

W miniony weekend zakończyło się szkolenie zintegrowane żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przez 2 tygodnie terytorialsi ćwiczyli na strzelnicach, poligonach i w miejscach skąd pochodzą czyli w stałych rejonach odpowiedzialności.

Szkolenie zintegrowane jest jednym z rodzajów szkoleń jakie realizowane są w Wojskach Obrony Terytorialnej. Trwa ono 2 tygodnie i ma na celu m.in. podsumować całą wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie roku szkolenia czy to indywidualnego, specjalistycznego czy zgrywającego. W szkoleniu udział brała kompania saperów, 52 batalion lekkiej piechoty oraz 54 batalion, łącznie ok 170 żołnierzy ochotników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Szkolenia odbywały się równocześnie w wielu miejscach. Oprócz obiektów wojskowych takich jak place ćwiczeń taktycznych i strzelnice, szkolenia odbywały się także w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim, Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka w miejscowości Orło oraz w Dzierzbach Włościańskich powiecie sokołowskim. Ćwiczenia w stałym rejonie odpowiedzialności, czyli w miejscach skąd pochodzą sami terytorialsi, są szczególnie ważne dla Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ misją formacji jest wspieranie społeczności lokalnej. Dobra znajomość terenu potencjalnych działań to podstawa skuteczności.

Jak się szkolimy?