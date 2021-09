System dowodzenia dla Mieczników

Zgodnie z kontraktem podpisanym przez MON i PGZ pierwszy z Mieczników ma zostać zwodowany już za cztery lata – w 2025 roku, a po przejściu wszystkich badań i prób ma wejść do służby najpóźniej do końca 2028 roku. Następne jednostki – druga i trzecia – będą budowane równolegle i wejdą do służby odpowiednio w 2033 i 2034 roku. Mieczniki mają powstać na podstawie projektu, który dostarczy zagraniczny koncern stoczniowy. 6 sierpnia br. hiszpańska Navantia, niemiecki TKMS oraz brytyjski Babcock ujawniły, że to właśnie one będą rywalizowały o możliwość zaprojektowania fregat rakietowych dla polskiej floty.