Inauguracja roku akademickiego w AWL

„Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią kluczową dla Wojska Polskiego. To właśnie tutaj zdobywają wykształcenie przyszli oficerowie, którzy potem decydują o kształcie Sił Zbrojnych, szczególnie Wojsk Lądowych” - tymi słowami zwrócił się w liście Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak do uczestników inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Akademii Wojsk Lądowych.

Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2021/2022 dokonał Rektor-Komendant AWL gen. bryg. prof. dr hab. inż. Diariusz Skorupka. W swoim wystąpieniu nakreślił kierunki rozwoju na najbliższy rok. Przywitał również w gronie społeczności akademickiej AWL studentów pierwszego roku.

Nowy rok akademicki w AWL to wykorzystywanie na coraz szersza skalę nowoczesnych urządzeń treningowych. Akademia od wielu lat kładzie nacisk na rozwój posiadanej bazy szkoleniowej poprzez budowę oraz zakup nowatorskich urządzeń treningowych. Przykładem może być dalszy rozwój Instytutu Przywództwa, który funkcjonuje w Akademii od dwóch lat oraz dalsze wdrażanie w życie Leader Development System AWL. To również budowa „Toru Lider”. To unikatowy na skalę światową obiekt szkoleniowo-treningowy. Tor Lider będzie oddany do użytku jeszcze tej jesieni, składać się będzie z tzw. stacji zadaniowych, a głównym celem jego zastosowania będzie kształtowanie kompetencji przywódczych poprzez tworzenie potencjalnych sytuacji taktycznych i innych sytuacji problemowych, w ramach których podchorążowie doskonalić będą swoje umiejętności przywódcze, w tym umiejętność krytycznego myślenia.

Podczas uroczystości studenci złożyli uroczyste ślubowanie, odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur" oraz „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Wykład inauguracyjny „Etyczne implikacje użycia sztucznej inteligencji" wygłosił płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL.

Nagrodą indywidualną rektora-komendanta I stopnia został wyróżniony:

dr Paweł Makowiec - za nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć poprzez zastosowanie innowacyjnych form i metod nauczania i prowadzenia zajęć oraz autorstwo podręcznika i innych oryginalnych pomocy związanych z procesem kształcenia.

Nagrodą indywidualną rektora-komendanta II stopnia zostali wyróżnieni:

dr hab. inż. Radosław Rudek – za dorobek publicystyczny w publikacjach indeksowanych w renomowanych bazach o zasięgu międzynarodowym oraz wykazach MNiSW w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja;

ppłk dr inż. Robert Pich – za przygotowanie wniosku i uzyskanie finansowania projektu „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN” w ramach programu pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa - konkurs „Szafir 2020” a także realizację projektów i grantów badawczych w zakresie syntezy i nanoszenia warstw TiO2 na panele fotowoltaiczne;

dr inż. Zbigniew Pliszka – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja;

dr Agnieszka Bekisz – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości;

mjr dr Tomasz Szulc – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej Historia;

mjr dr Jacek Miedziak – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Bezpieczeństwie;

dr Anna Goleń-Szczeciak – za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Kulturze Fizycznej;

mjr mgr Maciej Kupryjańczyk – za przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji do Mistrzostw WP w walce w bliskim kontakcie oraz popularyzację dobrego wizerunku AWL wśród żołnierzy wszystkich RSZ.

Nagrodą indywidualną rektora-komendanta III stopnia został wyróżniony:

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski - za realizację projektów (grantów) badawczych zewnętrznych i statutowych, dorobek publicystyczny w zakresie publikacji indeksowanych, autorstwo monografii oraz zasiadanie we władzach uznanych zagranicznych i krajowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych.

Ponadto, rektor-komendant wyróżnił odznaką okolicznościową Akademii Wojsk Lądowych za pracę doktorską z wyróżnieniem płk. dr. Piotra Rupę.

Uwzględniając kryteria określone w „Regulaminie przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, Rektor-Komendant przyznał zespołowe Nagrody Rektora. Zespołową Nagrodą I stopnia za osiągniecia w obszarze działalności organizacyjnej wyróżnieni zostali: ppłk dr inż. Józef Ledzianowski, dr Justyna Małysiak, płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr Mikołaj Kugler, mgr inż. Dominika Dudziak-Gajowiak, ppłk mgr Adam Szczepaniak, mjr mgr inż. Sebastian Gajowiak, dr inż. Hubert ZarzyckI, por. dr Krzysztof Górski, inż. Krzysztof Małaczek, ppor. mgr Dawid Lis, ppłk dr inż. Jacek Ryczyński, ppłk mgr inż. Artur Marzec, mjr mgr inż. Marcin Płucienniczak, dr inż. Anna Dzikowska, dr Maria Kamińska-Zabierowska.

Zespołową Nagrodą II stopnia za osiągniecia w obszarze działalności organizacyjnej wyróżnieni zostali: ppłk dr Wiktor Biernikowicz, ppłk dr inż. Radosław Milewski, mjr dr inż. Sławomir Paterak, mjr mgr inż. Grzegorz Witkowski, kpt. mgr Robert Kocur.

W roku akademickim 2020/2021 Rektor-Komendant wyróżnił prace dyplomowe. W kategorii prac magisterskich wyróżnienia otrzymali:

ppor. mgr Łukasz Dziembakowski;

ppor. mgr Bartłomiej Komarzewski;

mgr Paweł Chmura;

mgr Edyta Walerczak.

W kategorii prac inżynierskich:

sierż. pchor. Aleksandra Godek.

W kategorii prac licencjackich:

plut. pchor. Natalia Kwaśnik;

plut. pchor. Paweł Kowal;

plut. pchor. Artur Bernacki;

pan Marcin Olender;

pan Kamil Trytko;

pani Dominika Ostrowska.



Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Reprezentacyjnego Chóru AWL.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał raz jeszcze Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Skierował słowa podziękowania do całej społeczności akademickiej Uczelni, z którą był związanych przez ostatnie 21 lat. Rektor-Komendant z dniem 30 września br. zakończy zawodową służbę wojskową.

Bieżący rok akademicki 2021/2022 jest pierwszym rokiem nauki dla 350 podchorążych oraz 183 studentów cywilnych. Naukę w AWL kontynuują również studenci starszych roczników. Ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia studiuje ponad dwa tysiące studentów.



Tekst: AWL