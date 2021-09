VII Święto Strzelca Konnego

REKLAMA

1 Warszawska Brygada Pancerna zaprezentowała czołg Leopard 2A5, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich udostępniła publiczności samobieżny moździerz M-120 Rak oraz Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy POPRAD. Można było spotkać drużynę strzelców wyborowych z 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego ze specjalistycznym uzbrojeniem. PPK Spike, moździerze M-120 i LM-60 prezentował 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany. Swoje nowoczesne wyposażenie i uzbrojenie prezentowali też żołnierze zamojskiego 25 batalionu lekkiej piechoty z 2LBOT. Dzięki współgospodarzom wydarzenia – 2 Hrubieszowskiemu Pułkowi Rozpoznawczyemu – można było poznać wyposażenie spadochronowe i uzbrojenie zwiadowców z jednostki, która bezpośrednio dziedziczy tradycje przedwojennego 2 Pułku Strzelców Konnych.

Współorganizatorzy wydarzenia z Fundacji Niepodległości podkreślali, że inspiracją dla charakteru tegorocznego festynu patriotycznego podczas Święta Strzelca Konnego, były słowa dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, płk. Jakuba Garbowskiego, który w zeszłym roku, w rozmowie z "Polską Zbrojną", podkreślał, że kawaleryjskie dziedzictwo zobowiązuje, a żołnierze nowoczesnej jednostki wojskowej, pomimo zmiany domeny walk, na co dzień czerpią z ducha kawalerii. Dzisiaj oznacza to sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze elastycznie adaptując się do każdych warunków.

Wśród widowni, szczególnie wdzięczni za możliwość poznania sprzętu kawalerzystów nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, byli uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół w Karczewie, którzy właśnie rozpoczęli intensywne szkolenie spadochronowo-strzeleckie na obiektach szkoleniowych w Zamościu. Dodatkową lekcją historii dla młodej widowni w Hrubieszowie była prezentacja historycznych pojazdów wojskowych w barwach jednostek kawaleryjskich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z lat II wojny światowej z kolekcji lubelskiej Fundacji Niepodległości.

Po zakończeniu zakończeniu rywalizacji kawalerzystów w konkursie władania lancą i szablą, współczesne i historyczne pojazdy jednostek kawaleryjskich zaprezentowały się we wspólnej paradzie. Nowoczesny sprzęt wojskowy przejechał w Hrubieszowie po torze, na którym w 1934 rozegrano Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego „Militari”.

VII Święto Strzelca Konnego było objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Patronami Honorowymi wydarzenia byli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.

Święto Strzelca Konnego bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych, Miasto Hrubieszów, 2 Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" oraz Fundacja Niepodległości.

Wsparcia finansowego udzielił Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Darczyńcami byli Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacja PWPW. Sponsorami - Grupa Azoty Puławy S.A. i PGE Dystrybucja S.A.

Patronaty medialne nad Świętem Strzelca Konnego w Hrubieszowie: Grupa Fratria – portal wPolityce.pl, tygodnik Sieci, magazyn Sieci Historii, internetowa telewizja wPolsce.pl; Polska Zbrojna, Polskie Radio Lublin, TVP INFO oraz TVP 3 Lublin.

Tekst: Maciej Szymczak/członek zarządu Fundacji Niepodległości