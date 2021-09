„Morskie kły” na drawskim poligonie

W czasie trwającego szkolenia nadzór nad ćwiczącymi przeprowadził dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec. Dowódca gdyńskiej Flotylli potwierdził wysoki poziom wyszkolenia MJR do realizacji postawionych zadań.

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych.

Tekst: Sekcja Prasowa 3 FO