Baczyński – poeta walki

– Postanowiłem umieścić Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle wielkiej historii. Dopiero wtedy bowiem widać wyraźnie, że był on rycerzem wolności – mówił Wiesław Budzyński, wybitny znawca życia i twórczości Baczyńskiego, przed spotkaniem autorskim na Zamku Królewskim w Warszawie. Publikacja „Baczyński uszlachetnia” wydana przez Wojskowy Instytut Wydawniczy ma swoją premierę podczas 26. Targów Wydawców Katolickich, które do niedzieli będą trwały w Arkadach Kubickiego i w Ogrodach Zamku Królewskiego. Książka ukazała się na rynku w 77. rocznicę śmierci poety. Można ją kupić w sklepie internetowym WIW .

Autor podkreślał, że w poezji Baczyńskiego można znaleźć częste odniesienia do polskiego rycerstwa. – Baczyński był nie tylko żołnierzem Armii Krajowej, lecz także poetą walki, który walczył za pomocą swoich wierszy – podkreślał Wiesław Budzyński w rozmowie z „Polską Zbrojną”. Dodawał, że Baczyński napisał co najmniej 50 wierszy o treściach niepodległościowych. Gdyby podczas okupacji trafiły one w ręce gestapo, Niemcy skazaliby poetę na śmierć. „Co roku 1 sierpnia o tej samej pamiętnej godzinie na Powązkach Wojskowych gromadzą się rzesze mieszkańców patriotycznej Warszawy, by oddać hołd poległym za wolność. Pamięć o tych mogiłach ma już wymiar historyczny i weszła w polską krew” – zaczyna swoją książkę Budzyński. Jedna z tych mogił kryje właśnie szczątki wielkiego romantycznego poety XX wieku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Publikacja mówi jednak nie tylko o sile poezji i losach tytułowego bohatera. Poświęcona jest bowiem cieniom wielkiego artysty już po jego śmierci. Czytelnik dowie się z niej, dlaczego funkcjonariusze UB przyszli aresztować nieżyjącego już twórcę, jak noblistka Wisława Szymborska chciała odczarować pamięć o żołnierzu-poecie i dlaczego krytyk literacki Artur Sandauer uważał, że Baczyński, jeśli przeżyłby powstanie, popadłby w alkoholizm.

List do uczestników spotkania w Zamku Królewskim skierował Mariusz Błaszczak, minister obrony. Podkreślił w nim zasługi i rolę poety oraz całego jego pokolenia dla naszego kraju. – Kiedy barbarzyńcy chowali Polskę do grobu, Baczyński podniósł sztandar zwycięstwa – zaznaczył szef resortu obrony w piśmie odczytanym przez Łukasza Kudlickiego, dyrektora gabinetu politycznego MON. W trakcie spotkania wiersze poety recytował aktor Marcin Kwaśny.



Wiesław Budzyński jest pisarzem, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i biografem Baczyńskiego oraz Brunona Schulza. Spod jego pióra wyszło kilkanaście książek o tematyce historycznoliterackiej, m.in.: „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”, „Schulz pod kluczem”, „Świątynia przodków”, „Miasto Lwów” czy „Dom Baczyńskiego”. Pisarz trzykrotnie był nagradzany przez ministra kultury, w tym Nagrodą Specjalną za całokształt twórczości. Odznaczony został także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Kamil Baczyński był harcerzem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia” i absolwentem Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich grup szturmowych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” i Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. W czasie okupacji Baczyński m.in. studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego.

Latem 1943 roku wstąpił do harcerskich grup szturmowych AK. Był sekcyjnym w plutonie kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka", potem przeszedł do harcerskiego Batalionu „Parasol” jako zastępca dowódcy plutonu kompanii „Krzyś”. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego Baczyński nie zdołał dotrzeć do swojego plutonu. Walczył w okolicy placu Teatralnego w oddziale ppor. Lesława Kossowskiego „Leszka”. Zginął 4 sierpnia. W konspiracji publikował tomiki wierszy, współpracował z referatem literackim Biura Informacji i Propagandy AK. Jest autorem ponad 500 wierszy, kilkunastu poematów i około 20 opowiadań.