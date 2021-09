Northern Coasts 2021 zakończone

ORP Kormoran i ORP Drużno - dwa okręty reprezentujące 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża w międzynarodowym ćwiczeniu pk. Northern Coasts 21, wróciły po ponad dwóch tygodniach do macierzystych portów w Świnoujściu i Gdyni.

Kolejna edycja ćwiczenia Northern Coasts odbywającego się cyklicznie od 2007 roku dobiegła końca. W manewrach rozgrywanych u wybrzeży Szwecji brało udział ponad 30 okrętów, 10 samolotów i śmigłowców, 2 tys. żołnierzy łącznie z 13 państw. Do udziału w manewrach z podległych sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża skierowany został niszczyciel min ORP Kormoran z 13 Dywizjonu Trałowców (debiutujący w ćwiczeniach międzynarodowych) oraz trałowiec ORP Drużno z 12 Dywizjonu Trałowców.



Northern Coasts 2021 to ćwiczenie mające na celu poprawę zdolności sił morskich do prowadzenia połączonych operacji utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego. Ćwiczenie umożliwia wspólne trenowanie w większych, międzynarodowych składach, tym samym zwiększając zdolność reprezentantów poszczególnych krajów do pracy w wielonarodowych inicjatywach. W ten sposób wzmacniane są relacje i poprawiana współpraca z sojusznikami oraz krajami partnerskimi.