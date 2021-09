Kolejny rocznik AWL-u złożył przysięgę

Zostali wybrani spośród 2,5 tys. kandydatów. W pierwszej dekadzie września założyli mundury i rozpoczęli życie w nowym środowisku. Co na początek? Nauka… chodzenia. Po trzech tygodniach szkolenia podstawowego 350 podchorążych pierwszego rocznika Akademii Wojsk Lądowych złożyło dzisiaj przysięgę wojskową.

Szkolenie podstawowe każdy żołnierz pamięta do końca życia. A to dlatego, że to etap ostatecznego porzucenia nawyków z cywila i przyswojenia sobie zasad obowiązujących w wojsku. Prozaiczne czynności – ścielenie łóżka, chodzenie, przedstawianie się, spożywanie posiłków, ubieranie się – normują przepisy i zarządzenia, których przestrzeganie będzie od teraz powinnością każdego młodego żołnierza. Poznanie tych zasad, tego wojskowego abecadła, to główny cel szkolenia podstawowego.