32. spotkanie „wojowników” w Wędrzynie

Pomysłodawcą Projektu Wojownik jest Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, płk Szczepan Głuszczak. Projekt Wojownik to cykliczne spotkania edukacyjno-sportowe dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, weteranów poszkodowanych, instruktorów wychowania fizycznego jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Pierwsze z nich odbyło się w maju 2018 roku w Zegrzu. Treningi z mieszanych sztuk walki tzw. MMA (Mixed Martial Arts), prowadzą czołowi polscy zawodnicy. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi środowisk pozawojskowych na los weteranów i ich poświęcenie służbie poprzez integrację środowiska żołnierzy weteranów, a także zainteresowanie sportami walki jako dyscypliną kształtującą siłę charakteru i zdolności fizyczne.

W 32. spotkaniu na terenie wędrzyńskich koszar uczestniczyli weterani z całego kraju oraz instruktorzy wychowania fizycznego z jednostek wojskowych.

We wtorek po przywitaniu uczestników, przedstawieniu tradycji 17WBZ oraz pokazie statycznym sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, weterani przystąpili do treningu. Zajęcia z mieszanych sztuk walki (MMA) poprowadził międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej Artur Sowiński „Kornik”. Znakomity zawodnik zaprezentował wachlarz uderzeń i kopnięć. Tego typu spotkani są dobrą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami.

W trakcie drugiego dnia seminarium zajęcia poprowadziło rodzeństwo - Monika Michalik i Tadeusz Michalik - brązowi medaliści igrzysk olimpijskich. Monika jest żołnierzem 17 WBZ oraz sześciokrotną medalistką mistrzostw Świata, oraz Multimedalistka mistrzostw Europy w zapasach. Monika wywalczyła brązowy medal Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016 w kategorii 63 kg. Natomiast Tadeusz jest brązowym medalistą olimpijskim z Tokio 2021, brązowym medalistą Mistrzostw Europy z 2016. Wielkokrotny uczestnik mistrzostw Świata i Europy.

Podczas środowych zajęć trening z walki wręcz poprowadził także funkcjonariusz Policji - Sławomir Przypis. Istotnym elementem każdego treningu jest dobrze wykonana rozgrzewka, dlatego przez dwa dni zajęcia rozciągające z jogi poprowadziła Marta Michalska.

Patronat honorowy nad „Projektem Wojownik” objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Tekst: ppor. Anna Dominiak