Saperzy w podziemiach

23. patrol saperski z Bolesławca 16 i 17 września realizował dwudniową akcję w podziemnych poniemieckich sztolniach w Lubaniu. Sztolnie w Lubaniu to system podziemnych korytarzy wykutych w bazalcie w czasie II wojny światowej przez Niemców, do których nikt nie wchodził od 76 lat. Znajdują się one w parku pod wzgórzem Kamienna Góra.

Podziemne korytarze zostały odkopane przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc (SMGŁ), którego członkowie od 2 miesięcy kopali i budowali poziomy tuneli, aby dostać się do ich wnętrza. Wejście do obiektu było przez oddziały Niemców wysadzone w 1945 roku.

„W czwartek rano dostaliśmy zgłoszenie, że znaleziono w podziemnym chodniku białe cienkie przewody elektryczne prawdopodobnie minerskie. Z uwagi na fakt, że sztolnie pochodziły z okresu II wojny światowej, oraz że wejście do tuneli było wysadzone przez wycofujących się żołnierzy niemieckich, sprawę potraktowaliśmy bardzo poważnie. Rozpoczęliśmy działania minersko - pirotechniczne związane z rozpoznaniem znalezionych przewodów elektrycznych, jak i miejsca w którym znajdował się obiekt podziemny”. - opisuje plut. Walery Czyż, 23. patrol saperski.