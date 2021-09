Wielkopolscy terytorialsi szkolili się we Włościejewkach

Instruktorzy sprawdzali m.in. wytrzymałość żołnierzy podczas zajęć w hangarze przeznaczonym do treningu crossfit oraz na macie, gdzie ćwiczono elementy walki wręcz. Szkolenie było bardzo wymagające, gdyż składało się z wielu elementów i wymagało od żołnierzy stuprocentowego zaangażowania. Obiekty, które mieliśmy do dyspozycji pozwoliły nam na szkolenie z zakresu przeszukiwania pomieszczeń, czy poruszania się na klatce schodowej. Ćwiczenia w ośrodkach zurbanizowanych są istotne i wymagają cyklicznego powtarzania, gdyż wiele konfliktów zbrojnych toczy się w miastach – mówi por. Tomasz WAŚCIŃSKI, dowódca 2 kompanii szkolnej w 124 blp w Śremie.

Przeprawa nad zbiornikiem wodnym, MEDEVAC, czyli ewakuacja medyczna, podejście do budynku, zjazd na „szybkiej linie” oraz poruszanie się w ciągach komunikacyjnych. To tylko niektóre elementy, jakie ćwiczyli ostatnio żołnierze 124 blp ze Śremu.

REKLAMA

Przez ułamek sekundy wydawało mi się, że chwilą wytchnienia podczas rotacji może okazać się przeprawa nad zbiornikiem wodnym. Szybko jednak poczułam, że jest to zadanie, które ogromnie angażuje mięśnie i wymaga utrzymania równowagi. Tym bardziej cieszę się, że wykonałam poprawnie to zadanie. Podczas szkolenia poznawaliśmy głównie podstawy walki w terenie zurbanizowanym, a to akurat dla mnie nowość – tłumaczy szer. Natalia Piechowiak.

Do szkolenia instruktorzy wprowadzili nowe elementy, m.in. strzelanie zza zasłon przy użyciu specjalnie zmodyfikowanych karabinków MSBS GROT, wykorzystujących treningową amunicję barwiącą (UTM). Był to również dobry moment, by odświeżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną i ewakuacją rannego z pola walki. Jednym z trudniejszych sprawdzianów psychofizycznych był zjazd na linie z 12-metrowej wieży.

Tekst: ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska