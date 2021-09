Podchorążowie WAT wymienili krzyże na powązkowskiej „Łączce”

W akcji, która odbyła się 17 września 2021 r. wzięło udział 40 podchorążych oraz jeden oficer WAT. Zaangażowali się też harcerze oraz inni wolontariusze. „To dla nas zaszczyt, że mogliśmy się stać jednymi z wolontariuszy kwatery Łączka. To wyraz naszego hołdu dla pomordowanych bohaterów” – podkreślają podchorążowie WAT. Prace na terenie Kwatery „Ł” trwały od wczesnych godzin porannych aż do późnego popołudnia. Wymieniono na nowe 80 brzozowych krzyży.

„Akcja wymiany krzyży w Kwaterze Ł to wydarzenie, które stało się wymownym świadectwem pamięci o niezłomnych bohaterach podziemia antykomunistycznego. Ciężka i bezinteresowna praca naszych podchorążych, harcerzy i wolontariuszy przyczynia się do tego, że kolejne pokolenia Polaków pamiętają o Żołnierzach Wyklętych” – mówi prorektor ds. wojskowych płk Grzegorz Kaliciak.

Wydarzenie odbyło się w 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. „To dla nas ważna lekcja historii o polskich bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce” – dodają podchorążowie.

Po wymianie krzyży, żołnierze z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN, na temat historii „Kwatery Ł” oraz poszukiwań szczątków pogrzebanych tam ofiar. W obecności przedstawiciela kancelarii Prezydenta RP podchorążowie Akademii zapalili znicze na grobie śp. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego pseud. „Gryf”, upamiętniając 101. rocznicę jego urodzin.

Kwatera na "Łączce" to miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie po II wojnie światowej grzebano ciała żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Egzekucje Żołnierzy Wyklętych często miały miejsce w więzieniu mokotowskim. Straceni, uśmiercani najczęściej strzałem w tył głowy, wrzucani byli do nieoznakowanych dołów, bez zapisów w księgach cmentarnych. Przez lata rodziny nie znały miejsc pochówku swoich bliskich. Przełomem były rozpoczęte w 2012 r. prace poszukiwawcze, prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Do 2017 r. zespół kierowany przez dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka w kolejnych etapach wydobył szczątki kilkuset osób. Część z nich spoczęła w wybudowanym w 2015 r. na terenie Kwatery Ł Panteonie – Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych.

Historia brzozowych krzyży w Kwaterze Ł sięga 2013 roku. Wtedy to, po drugim etapie prac ekshumacyjnych, na miejscu dawnego pomnika usypano kurhan kamieni i kawałków drewna, a w miejscu odnajdywania szczątków wstawiano kijki oraz małe krzyże z nazwiskami ofiar zbrodni komunistycznej. Między grobami wstawiano też krzyże z podpisem "N.N. – ofiara zbrodni komunistycznej". W ten sposób podkreślano, że w tamtym czasie nie odnaleziono wszystkich miejsc sekretnego pogrzebania ofiar.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT