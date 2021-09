Pożegnanie PKW Morze Północne

Już od października polscy marynarze staną na czele jednego z czterech stałych zespołów okrętów NATO - "Tarczy Przeciwminowej" operującej na północnych akwenach Europy. Oficerowie i podoficerowie wydzieleni z jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża utworzą PKW Morze Północne, którego głównym zadaniem będzie dowodzenie Standing NATO Mine Countermeasures Group 1. We wtorek, 14 września, w Porcie Wojennym w Świnoujściu uroczyście pożegnano obsadę PKW Morze Północne.

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2. Zwykle grupa pierwsza operuje na północy Europy, natomiast grupa numer dwa na południu kontynentu. To właśnie jednym z nich, już po raz czwarty w historii, dowodzić będzie oficer polskiej Marynarki Wojennej - komandor porucznik Michał Dziugan. Pierwszy raz w historii będzie się to odbywało z pokładu niemieckiego okrętu – FGS Elbe. Polski sztab już w najbliższych dniach opuści kraj, by dołączyć do zespołu na czas najbliższych ćwiczeń i rozpocząć procedurę przejmowania obowiązków. Na początku października przejmą obowiązki od Amerykanów, którzy obecnie dowodzą zespołem.

„Jako Marynarka Wojenna osiągamy właśnie nową zdolność – zdolność do szybkiego przerzutu sztabu praktycznie w każde miejsce na świecie i przejęcia dowodzenia nad wielonarodowym zespołem okrętów z dnia na dzień. Ta zdolność do elastycznej adaptacji jest świadectwem rozwoju.” – podsumował podczas ceremonii pożegnania dowódca PKW Morze Północne komandor porucznik Michał Dziugan i dodał: „Dziękuję za zaufanie jakim mój sztab i ja osobiście zostaliśmy obdarzeni […]. Nie mogę jednak obiecać, że ta misja będzie pełna sukcesów, gdyż każdy dzień to odrębna historia. Mogę natomiast z całym przekonaniem powiedzieć, że za kilka miesięcy wrócimy lepsi jako marynarze, bardziej doświadczeni jako żołnierze i bardziej gotowi na kolejne wyzwania, aby z wizją kształtować Marynarkę Wojenną, w której wspólnie służymy.”