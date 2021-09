Dążymy do perfekcji

Na wędrzyńskim poligonie trwa szkolenie żołnierzy 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Szczególny nacisk został położony na wykonywanie skomplikowanych zadań ogniowych.

Doskonalenie kondycji strzeleckiej żołnierzy drużyn w prowadzeniu ognia do celów ukazujących się na różnych odległościach w różnych warunkach terenowych; organizacja systemu ognia i kierowania nim w walce; praktyczne wykonywanie skomplikowanych zadań ogniowych; manewr siłami i ogniem, a przede wszystkim wprowadzanie w życie doświadczeń zebranych w czasie ćwiczeń takich jak Three Swords '21 - to tylko część zagadnień, na jakie dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Michał Rohde zwraca szczególną uwagę u żołnierzy z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, którzy szkolą się na poligonie w Wędrzynie.