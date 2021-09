Ćwiczenia wojskowe w odrestaurowanych okopach w gminie Raciąż

Miniony weekend to czas intensywnych szkoleń dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym razem ćwiczenia odbywały się w różnych częściach stałego rejonu odpowiedzialności brygady i wzięło w nich blisko 350 terytorialsów.

350 żołnierzy z Ciechanowa i Siedlec w miniony weekend wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych oraz zgrywających w ramach co miesięcznych szkoleń rotacyjnych. Żołnierze coraz częściej wykorzystują do szkoleń miejsca nie będące obiektami wojskowymi, lecz szkolą się w rejonie, który zamieszkują. Terytorialsi ciechanowskiego batalionu, tym razem po raz pierwszy do ćwiczeń wykorzystali odrestaurowaną sieć okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, koło Raciąża. Wykorzystując odtworzone okopy, w krytych ziemiankach zorganizowano punkt medyczny, punkt dowodzenia oraz punkt amunicyjny. Żołnierze przez całą noc odpierali grupę atakującą, która z różnych stron próbowała przeniknąć do zajętego przez nich rejonu. Zajęcia obejmowały również bytowanie i dopiero nad ranem po całonocnych zajęciach wojsko wróciło do koszar.

- Możliwość prowadzenia ćwiczeń w tym rejonie urealniła sytuacje taktyczne oraz działania szkoleniowe realizowane przez żołnierzy 51 blp. Żołnierze mogli też doskonalić umiejętności wykorzystania sprzętu noktowizyjnego w terenie lesistym – podsumowuje ppor. Sebastian Nowak, dowódca 2 kompani, która realizowała szkolenie w okolicy Raciąża.