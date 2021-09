Łotewskie manewry

Ponad dwutygodniowe manewry na poligonie w Adazi odbywają się we wrześniu. W jesiennym ćwiczeniu oprócz polskich żołnierzy udział biorą między innymi pododdziały z Litwy, Łotwy, Norwegii, Niderlandy, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Estonii, Serbii i Czarnogóry.

Międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Silver Arrow-21 to rokroczne przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane na terytorium Republiki Łotewskiej, w którym udział bierze 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

Przerzut kolumn pojazdów z 17BZ odbył się 2 i 3 września z zachodniej do północno-wschodniej części kraju, następnie przez Litwę do miejsca docelowego na Łotwie.

W ramach międzynarodowego ćwiczenia pk. Silver Arrow-21, kompania zmotoryzowana 17BZ realizuje zadania taktyczne, wcielając się w potencjalnego przeciwnika (OPFOR). W trakcie manewrów żołnierze realizują działania taktyczne. Po zajęciu rejonu wyjściowego przez kompanię zmotoryzowaną 17BZ otrzymano rozkaz do natarcia. Następnie według wcześniej przygotowanego scenariusza żołnierze przeszli do obrony, z której płynnie przystąpili do kontrataku.

Synchronizacja elementów ugrupowania bojowego w czasie kontrataku jest niezwykle ważna. Procedury wywołania ognia artylerii Call For Fire i wsparcia działań przez między innymi śmigłowce bojowe są istotnym elementem na tego typu ćwiczeniach.

Już w najbliższych dniach polscy żołnierze będą mogli praktycznie przećwiczyć ewakuację medyczną, która odbędzie się przy pomocy śmigłowców transportowych UH-60 Black Hawk, będących na wyposażeniu armii amerykańskiej.

Ponadto w tym tygodniu na łotewskim teatrze działań rozpocznie się certyfikacja X zmiany PKW Rumunia, która już na początku 2022 roku rozpocznie służbę poza granicami kraju.

Żołnierze z Wielkopolskiej Brygady nieustannie podnoszą swoje umiejętności na ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych. Biorą udział w przedsięwzięciach na szczeblu dywizji, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie współpracują między innymi z żołnierzami NATO. Silver Arrow-21 to sprawdzenie interoperacyjności ćwiczących pododdziałów.

Tekst: ppor. Anna Dominiak