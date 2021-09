Techniki linowe dla wybranych

Trwający dwa tygodnie kurs zaawansowanych technik linowych poziomu II, który właśnie przeprowadzono w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej , jest przeznaczony dla żołnierzy, którzy ukończyli pierwszy poziom szkolenia linowego na pokładzie statku powietrznego. Ale od uczestników wymaga się znacznie więcej niż ukończenia jednego kursu. Każdy z nich musi mieć również wiele innych zdobytych wcześniej umiejętności, np. uprawnienia instruktora wspinaczki skałkowej czy kontrolera sprzętu ochrony indywidualnej (SOI). Tak wysokie wymagania wynikają z tego, że to spośród uczestników kursu zostaną wybrani żołnierze, którzy przejdą do kolejnego, ostatniego etapu szkolenia dla kandydatów na instruktorów technik linowych.

Najtrudniejsza jest korespondencja

Dopiero po wstępnej weryfikacji kursanci uczą się, w jaki sposób: poręczować pokład śmigłowca, zbudować stanowiska zjazdowe, podpiąć za pomocą liny kosz ratowniczy czy podpiąć żołnierzy do tzw. układu grono. Nie są to jednak najtrudniejsze elementy szkolenia. – Na tym etapie najbardziej wymagające jest prowadzenie korespondencji radiowej z dowódcą statku powietrznego. Żołnierz, który chce być kandydatem na instruktora, musi potrafić m.in. zgłosić załadunek desantu, precyzyjnie naprowadzić statek powietrzny na wskazane miejsce oraz przeprowadzić desantowanie. Do jego zadań należy także informowanie pilota o warunkach panujących wokół śmigłowca. Jednocześnie przez cały czas musi czuwać nad bezpieczeństwem desantujących się żołnierzy – wylicza ppłk Zbigniew Kowalski.

Właśnie dlatego każdy z kawalerzystów najpierw przysłuchuje się korespondencji prowadzonej przez instruktora i uważnie obserwuje wykonywane przez niego czynności. A następnie, pod ścisłym nadzorem, powtarza te działania samodzielnie. – Na kursie poziomu pierwszego poznaliśmy podstawy korespondencji radiowej, ale dopiero teraz wiedzę tę wykorzystujemy w praktyce. Każde nasze słowo i ruch muszą być bardzo precyzyjne, nie ma tu miejsca na żadne niedomówienia – zaznacza st. szer. Sławomir Galara, żołnierz kompanii saperów z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, który był jednym z uczestników szkolenia. St. szer. Galara, który jest już od kilku lat instruktorem wspinaczki, podkreśla, że szkolenie było dla niego nie tylko wyzwaniem, lecz także dało mu dużo satysfakcji.

– Jednym z najciekawszych elementów kursu był desant na Zalew Sulejowski. Żołnierze skakali z pokładu śmigłowca w piankach, a następnie byli podbierani za pomocą tzw. grona pływającego. Musieliśmy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby żołnierze podpięci do liny podczas wyciągania z wody nie zostali podtopieni, a następnie by nie zawadzili o drzewa lub budynki, lecąc na lądowisko – tłumaczy st. szer. Sławomir Galara. Każdy z kursantów musiał nie tylko sprawnie przeprowadzić tę operację, lecz także samemu wykonać skok. Zadanie to było realizowane we współpracy z 7 Dywizjonem Lotniczym 25 BKPow oraz 7 Eskadrą Działań Specjalnych.

Nie wszyscy kursanci zostaną instruktorami

Po pomyślnym przejściu kursu zaawansowanych technik linowych kawalerzyści mogą samodzielnie nadzorować desantowanie szwadronów w czasie wykonywania zadań bojowych oraz podczas ćwiczeń na poligonach. Ich uprawnienia obejmują nadzorowanie żołnierzy zjeżdżających na linach desantowych, tzw. fast rope, oraz na linach alpinistycznych osobistych czy też pokładowych.

Ci, którzy podczas kursu najlepiej radzili sobie z zadaniami i mają potencjał na instruktorów, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. – Część żołnierzy zostanie zakwalifikowana na szkolenie instruktorskie, które jest trzecim i najwyższym poziomem wiedzy i umiejętności – wyjaśnia ppłk Zbigniew Kowalski. Oficer zwraca przy tym uwagę, że na tym etapie dodatkowym atutem są uprawnienia z zakresu współpracy w załodze wieloosobowej. – Niektórzy instruktorzy pokładowi mają ukończone kursy MCC (multi cabin crew). Do pracy jako operator technik linowych wystarczą jednak uprawnienia CRM (crew resource managment), dzięki którym znają procedury współpracy oraz zarządzania załogą – dodaje szef szkolenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Kurs zaawansowanych technik linowych na pokładzie śmigłowca w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej jest organizowany w zależności od potrzeb jednostki. Zwykle odbywa się raz w roku.