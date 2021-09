Zapraszamy na WOTgames – rodzinne pikniki sportowe w całej Polsce

26 września, w niedzielę zapraszamy na "WOTGames" – rodzinne, darmowe pikniki sportowe w całej Polsce z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Już dzisiaj ruszają zapisy do sportowej rywalizacji w kategoriach "rekrut" - do 18 lat oraz "Terytorials" - powyżej 18 lat. W każdej lokalizacji na uczestników czeka 200 pakietów startowych oraz medale dla najlepszych. Kliknij w aplikację i podejmij wyzwanie: www.wotgames.wp.mil.pl. Zapraszamy też najmłodszych do strefy "Akademia terytorialsa", czekają tam na was ciekawe konkurencje i nagrody!

Podlaskie - Wysokie Mazowieckie

Lubelskie - Grabowiec

Podkarpackie - Tryńcza

Warmińsko-mazurskie - Nidzica

Mazowieckie - Przysucha

Pomorskie - Nowy Staw

Kujawsko-pomorskie - Szubin

Łódzkie - Opoczno

Świętokrzyskie - Chęciny

Małopolskie - Gorlice

Wielkopolskie - Kazimierz Biskupi

Lubuskie - Drezdenko

Śląskie - Zawiercie

Opolskie - Namysłów

Zachodniopomorskie - Sławoborze

Dolnośląskie - Jawor

Najmłodszych wraz z rodzicami lub opiekunami zapraszamy do strefy„Akademia Terytorialsa”. Będzie to przestrzeń edukacyjno - zabawowa dla dzieci oraz ich opiekunów. Najmłodsi poznają tam tajniki tematyki wojskowej i służby w WOT. Na ośmiu punktach edukacyjnych dzieci spotkają naszych żołnierzy – specjalistów z różnych wojskowych dziedzin. Dzieci poprzez zabawę będą zdobywały „sprawności”, a zdobycie ośmiu będzie równoznaczne z otrzymaniem specjalnej nagrody oraz dyplomu. Aktywności na punktach będą maksymalnie angażowały uczestników. Wybrane zabawy „Akademii terytorialsa” to na przykład: „sokole oko”, „szkoła przetrwania” czy chociażby „poszukiwacz skarbów”. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy na specjalną stronę dedykowaną wydarzeniu: www.wotgames.wp.mil.pl.

Dorosłych zapraszamy do sportowej rywalizacji w strefie „Wspaniała dwunastka” – jej nazwa związana jest oczywiście z podstawowym modułem szkoleniowym WOT, czyli 12-osobową sekcją lekkiej piechoty.

W ramach strefy „Wspaniałej dwunastki” będzie rozgrywane 12 konkurencji sportowych. W zależności od wieku uczestnicy zostaną przydzieleni do kategorii „Rekrut” lub „Terytorials”. „Rekruci” będą musieli wykonać osiem wskazanych przez organizatora konkurencji, a „Terytorialsi” wszystkie dwanaście. Czas na ich wykonanie jest ograniczony długością trwania pikniku. Najlepsi w poszczególnych kategoriach oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają złote, srebrne i brązowe medale.

Wybrane konkurencje w ramach strefy „Wspaniała dwunastka” to na przykład: „Relaks celowniczego” (czyli znane wszystkim pompki w czasie 1 min), „sprint sapera” (to znana z wojskowych testów sprawności „koperta”), „Zaprawa poranna” (to próba szybkości w worku), „Dostawa amunicji” (to bieg ze skrzynkami na czas) będą też konkurencje o tak wyszukanych nazwach jak „Wymagający porucznik”, „Surowy sierżant”, czy też „Musztra z pojazdami”.

Uwaga! Aby dołączyć do rywalizacji w ramach strefy „Wspaniała dwunastka” należy się wcześniej zarejestrować na stronie www.wotgames.wp.mil.pl.

Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie www dedykowanej wydarzeniu: www.wotgames.wp.mil.pl.

Poza strefami zabawy dla najmłodszych i rywalizacji dla trochę starszych zapraszamy do strefy „Park Sprzętu Technicznego”, gdzie będzie można poznać nasze wyposażenie i uzbrojenie oraz do strefy „Plac apelowy”, gdzie będzie miejsce na pogadankę z kombatantem, zjedzenie pysznej wojskowej grochówki. Będzie to strefa relaksu. Tutaj także każdy chętny do wstąpienia do WOT może porozmawiać z naszymi rekruterami.

Dodatkowo podczas pikniku sportowego obecny będzie mobilny punkt krwiodawstwa, punkt szczepień, punkt narodowego spisu powszechnego.. Terytorialsi zapraszająca na niezapomniane wrażenia sportowe! Podejmij wyzwanie i zbierz punkty, wygrywaj nagrody od Terytorialsów. Zapisz się na plaformie www.wotgames.ron.mil.pl - liczba miejsc limitowana

Tekst: płk Marek Pietrzak/Rzecznik prasowy WOT