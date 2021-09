Służbowe „M” dla żołnierzy z Zamościa

Siedmiu żołnierzy odebrało dziś z rąk ministra obrony Mariusza Błaszczaka klucze do nowych mieszkań w Zamościu. – Tworzymy najlepsze warunki do tego, by żołnierze mogli służyć na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny – mówił szef MON-u. Budowa w sumie 30 lokali została sfinansowana ze środków AMW oraz dotacji resortu obrony. Koszt inwestycji to ok. 12 mln zł.

Nowy blok przy ulicy Wojska Polskiego to kolejna inwestycja Agencji Mienia Wojskowego. W budynku znajduje się łącznie 30 lokali: 18 mieszkań oraz 12 kwater internatowych (zamieszkają w nich wojskowi bez rodzin). Część lokali została już przekazana żołnierzom służącym w zamojskim garnizonie, m.in. w 3 Batalionie Zmechanizowanym. W piątek klucze do kolejnych siedmiu mieszkań przekazał wojskowym Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Szef MON-u przyznał, że Zamość – miasto tak bardzo związane z historią polskiego wojska, jest ważnym punktem na mapie jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Naszym priorytetem jest liczniejsza armia, dlatego tu, na Lubelszczyźnie i w Zamościu, wojsko będzie się rozrastało. To zadanie, jakie postawiłem generałom: Gromadzińskiemu (gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej – przyp. red.) i Rohde (gen. bryg. Michał Rohde, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – przyp. red.). Obaj panowie je wypełniają, więc dzięki naszej wspólnej pracy Polska staje się coraz bardziej bezpieczna – podkreślił szef MON-u. – Dążąc do zwiększenia liczebności polskiej armii, tworzymy najlepsze warunki do tego, by żołnierze mogli służyć bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Poza godnym uposażeniem, dobrym sprzętem i satysfakcją ze służby, państwo oferuje im także wsparcie związane z mieszkaniem czy kwaterą – dodał minister Błaszczak.