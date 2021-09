Umowa na Narew

To największy i najbardziej skomplikowany kontrakt w historii polskich sił zbrojnych – mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek w Kielcach. Zwierzchnik sił zbrojnych wziął udział w uroczystości podpisania umowy ramowej z konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na dostawę do wojska 23 zestawów systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew.

Za sześć lat polscy żołnierze mają otrzymać nową broń – system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu o kryptonimie Narew. Umowę ramową przewidującą dostawę 23 zestawów tego uzbrojenia podpisał dzisiaj Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Zawarcie kontraktu było kulminacyjnym momentem pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Impreza potrwa do piątku.

„Narew” to kryptonim jednego z najważniejszych programów modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Zakłada wyposażenie armii w systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Pozyskane uzbrojenie ma razić cele w odległości około 25 km i być zdolne do zwalczania różnego typu statków powietrznych i pocisków manewrujących. W Wojsku Polskim ma tworzyć środkową – między bardzo krótkim (do 5 km) a średnim (do 100 km) zasięgiem – warstwę nowoczesnego systemu obrony powietrznej kraju.