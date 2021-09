8833 metry dla 8833 kobiet żołnierzy

W biegu, który odbędzie się 18 września w Łazienkach Królewskich, mogą wystartować zarówno cywile, jak i żołnierze. Ci, którzy nie czują się na siłach, by zmierzyć się na trasie, mogą przyjść do Łazienek Królewskich na wojskowy piknik. Będzie to okazja, by porozmawiać o służbie wojskowej oraz dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem polskich sił zbrojnych. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany różnego rodzaju sprzęt wojskowy.

W programie imprezy zaplanowano też sportową rywalizację dla najmłodszych biegaczy (na dystansie 100 metrów), a także tor przeszkód dla dzieci.

Udział w biegu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja, regulamin i szczegóły są dostępne na stronie www.mon.gov.pl. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkową koszulkę oraz – po przekroczeniu mety – medal.

W polskiej armii panie służą we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Wiele z nich wypełnia zadania poza granicami kraju w ramach kontyngentów wojskowych (77) lub w strukturach międzynarodowych i ataszatach (17).

Zapisy już ruszyły!

Rejestracja dla cywili: https://dostartu.pl/bieg-kobiet-do-acz-do-nas-v6340

Rejestracja dla żołnierzy: https://dostartu.pl/bieg-kobiet-do-acz-do-nas-wp-v6341

Rejestracja na bieg dzieci: https://zapisy.entretiming.pl/bieg-kobiet-dolacz-do-nas-bieg-dzieciecy-v6342.pl.html

31 października 2000 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła Rezolucję nr 1325 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo. Po raz pierwszy w historii Organizacji Narodów Zjednoczonych potrzeby kobiet – w kontekście pokoju i bezpieczeństwa – zostały formalnie omówione i uznane przez Radę Bezpieczeństwa. O ile wcześniejsze rezolucje zawierały ogólne apele o ochronę osób cywilnych, o tyle rezolucja nr 1325 wyróżniała się ze względu na uznanie „nieproporcjonalnego i wyjątkowego wpływu konfliktów zbrojnych na kobiety”. W dokumencie podkreślono również konieczność „pełnego udziału kobiet, jako aktywnych działaczek na rzecz pokoju i bezpieczeństwa”.

Początkowo bieg wspierający kobiety żołnierzy miał się odbyć w marcu ubiegłego roku, jednak pandemia COVID-19 przekreśliła te plany.