Terytorialsi na manewrach „Nocny tropiciel”

Były to już drugie manewry tego typu, których gospodarzem była grupa „Szukamy i Ratujemy” (SiR) z Ostrowa Wielopolskiego. Akcje przeprowadzono z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Zaginionej.

„Nocny Tropiciel” to ogólnopolskie manewry poszukiwawczo-ratownicze, w których wzięli udział żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zakrojone na szeroką skale ćwiczenie zorganizowane przez grupę „Szukamy i Ratujemy” odbyło się pod Koźminem Wielkopolskim.

Samolot rozbił się pod Koźminem! Zaginęło 10 osób! – na szczęście to tylko ćwiczenia „Nocny tropiciel”.

W miejscowości Józefów w gminie Koźmin Wielkopolski rozbija się samolot na którego pokładzie znajduje się dwóch pilotów. W momencie wypadku samolot staje w płomieniach. Na pokładzie statku powietrznego znajdowała się grupa 10 skoczków spadochronowych, którzy w momencie awarii silników podjęli decyzje o oddaniu skoków ze spadochronem. Nie wiadomo gdzie wylądowali. Należy ich odnaleźć, sprawdzić w jakiej są kondycji, zabezpieczyć i przewieźć do szpitala rozpoczyna się akcja poszukiwawczo ratownicza z udziałem Policji, Straży Pożarnej, grupy SiR oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na szczęście to tylko wykreowany na potrzeby ćwiczeń scenariusz.

Akcje poszukiwawczo-ratownicze to jedno z zadań Wojsk Obrony Terytorialnej, do którego żołnierze przygotowują się w czasie różnorakich szkoleń i ćwiczeń, często przy udziale innych służb: Straży Pożarnej, Policji, grupy Szukamy i Ratujemy. Jestem przekonany, że udział w manewrach, doświadczenie zdobyte podczas ćwiczenia zaprocentują w przyszłości w czasie realnych działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. – podkreślił ppłk Tomasz Woźniak dowódca 124 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Służby mundurowe i członkowie SIR postanowili połączyć siły i przećwiczyć wspólne działania na wypadek takich zdarzeń losowych. Terytorialsi sprawdzili swoje umiejętności zarówno w działaniach ratowniczych jak i poszukiwawczych osób rannych i zaginionych. Była to też okazja do testowania specjalnej aplikacji SiR, która pomaga w prowadzeniu działań. Warunki poszukiwań były trudne, gdyż akcja prowadzona była od wieczora do nocy w gęstym lesie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Każda grupa otrzymała swój sektor odpowiedzialności. Ćwiczenia zakończyły się sukcesem. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy a osoby zaginione zostały odnaleziony przez służby i ratowników.

Tekst: mjr Marcin Misiak/ 12 Wielkopolska BOT