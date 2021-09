Operacja MSPO 2021

REKLAMA

Najliczniej reprezentowany będzie rodzimy przemysł obronny. Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentuje bogatą ofertę innowacyjnych rozwiązań i systemów dla Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. Na stoisku PGZ będzie można obejrzeć m.in.: nowe propozycje platform kołowych – pojazd 4x4 z Huty Stalowa Wola oraz zmodyfikowane warianty specjalistyczne KTO Rosomak i gąsienicowe, w tym nowe lekkie podwozie gąsienicowe z moździerzem M120. Odwiedzający ekspozycję będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami z obszaru produktowego C4ISR, bogatą ofertą środków bojowych oraz indywidualnym wyposażeniem żołnierza – w tym z nowymi konstrukcjami zarówno z Fabryki Broni „Łucznik” oraz Zakładów Mechanicznych Tarnów. Nie zabraknie również systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym propozycji PIT-RADWAR dla projektu pk. „Noteć” oraz rozwiązań, które polski przemysł przygotował na rzecz programu „Wisła”.

– Tegoroczna ekspozycja Polskiej Grupy Zbrojeniowej to ponad 300 rozwiązań przedstawionych przez 28 spółek – systemów, podsystemów i pojedynczych wyrobów, które dostarczamy, oferujemy bądź też przygotowujemy dla Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych i na rynki eksportowe. Każdy, kto odwiedzi naszą ekspozycję w hali C będzie miał możliwość zobaczenia tego, co udało nam się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przygotować – mówi Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Ekspozycji MSPO tradycyjnie towarzyszyć będzie Wystawa Sił Zbrojnych RP organizowana w tym roku pod hasłem „WYTRWAĆ-OPANOWAĆ-POKONAĆ”.

Podczas MSPO 2021 przygotowane zostaną Pawilony Narodowe: amerykański (41 firm), brytyjski (13 firm), niemiecki (19 firm), norweski (8 firm), włoski (3 firmy), ukraiński (2 firmy). Wcześniej podczas Salonu można było zwiedzać Wystawy Narodowe, które stały się tradycją MSPO od 2004 roku. Do tej pory swój potencjał obronny prezentowało 13 państw: Niemcy, Norwegia, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4 , Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Izrael i Korea Południowa.

Co pokażą Amerykanie?

Firma Lockheed Martin zaprezentuje m. in. model myśliwca bojowego F-35 Lightning II w skali 1:1. Ta imponująca maszyna gościła już na kieleckich Targach podczas XXVII edycji MSPO, w 2019 roku. Także wtedy wywołało to niemałe poruszenie wśród odwiedzających, w tym Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, który tradycyjnie objął także tegoroczną Wystawę Patronatem Honorowym. Warto przypomnieć, że są to samoloty zakupione przez Polskę w ramach programu Harpia.

Atrakcją tegorocznych Targów Obronnych będzie również czołg M1A2 Abrams. Ten niezwodny pojazd bojowy zdążył już sprawdzić się na frontach konfliktów zbrojnych od Bliskiego Wschodu, po odległe zakątki Azji. Trzecia generacja, która pojawi się na MSPO, do dziś uważana jest za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy czołg na świecie. Dlatego też polska armia rozważa zakup 250 czołgów Abrams w najwyższej konfiguracji SEPv3. MON planuje wydać na ten cel około 23 miliardów zł.

Po raz kolejny podczas Salonu ważne będzie bezpieczeństwo. W tym roku obok wszelkich stosowanych już wcześniej środków ostrożności czyli kabin dekontaminacyjnych, zasłaniania ust i nosa i szczegółowego dezynfekowania powierzchni pojawią się kolejne. Wszyscy goście oraz wystawcy, będą proszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej szczepienia przeciw COVID-19. Wiedza o liczbie osób zaszczepionych jest niezbędna do oszacowania ile osób może w danym momencie przebiegać w obiektach targowych. Pracownicy Targów Kielce obsługujący wydarzenia targowe należą do osób zaszczepionych.

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbędzie się od 7 do 10 września, 2021 roku w Targach Kielce. Wystawa skierowana jest do osób pełnoletnich.

Tekst: Monika Kowalczyk