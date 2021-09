Koncert „Fortecy” w muzeum na Rakowieckiej

W sobotę 4 września o godz. 18.00 zapraszamy na wyjątkowy, plenerowy koncert zespołu „Forteca” pt. „Witold Pilecki - chodź z nami Jego śladami” w murach Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Będzie to muzyczna lekcja historii tego miejsca, w którym przez dziesięciolecia splatały się dramatyczne losy walczących o wolną Polskę. Usłyszymy na scenie przejmujące piosenki przybliżające życie rtm. Witolda Pileckiego, historię mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” czy walkę kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Nie zabraknie też utworów poświęconych działaczom „Solidarności Walczącej”.

– To będzie również dla nas szczególny wieczór, ponieważ zaśpiewamy podczas tego akustycznego koncertu kilkanaście piosenek, gdzie będą aż trzy nowe premierowe utwory nawiązujące do historii więzienia na Rakowieckiej. Gramy wiele koncertów, ale tutaj jest zupełnie niezwykły klimat do wykonywania naszych piosenek. Bądź z nami w tym wyjątkowym miejscu, przynieś biało-czerwoną flagę, załóż patriotyczną koszulkę, pokaż „kto dziś upomni się o pamięć”? – zaprasza Magdalena Janeczek, wokalistka zespołu „Forteca”.

Koncert poprzedzi o godz. 17.00 przedstawienie pt. „Rozmowy (Nie)rzeczywiste”, przygotowane przez zespół nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście. Po spektaklu o godz. 17.45 nastąpi wręczenie nagród im. Danuty Siedzikówny „Inki” przez Fundację Armii Krajowej w Londynie: Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckiemu (Zrzeszenie WiN) – za kontynuację idei i działań „Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość” oraz Monice i Marcinowi Lehmannom – za działania na rzecz upamiętnienia i popularyzacji postaci ppłk. Łukasza Cieplińskiego oraz innych Żołnierzy Wyklętych w Kwilczu i powiecie międzychodzkim.

Wstęp wolny. Zapraszamy!