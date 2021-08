575 km biegiem dla małej Hani

Odległość z Helu do Dąbia to 575 km i taki dystans dla chorej Hani przebiegnie żołnierz 151 batalionu lekkiej piechoty ze Skwierzyny. Akcja ma na celu rozpropagowanie aukcji i zbiórki pieniędzy dla chorej dziewczynki, która odbędzie się w sobotę w Dąbiu pod Krosnem Odrzańskim.

St. szer. Sławomir Tarczewski żołnierz z skwierzynskiego batalionu wchodzącego w skład 12 Wielopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przebiegnie 575 km z Helu do Dąbia. Swoim gestem pragnie pomóc 5-letniej dziewczynce, która od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami. W jednym z ostatnich etapów do terytorialsa ze Skwierzyny dołączyli koledzy z batalionu. Wczoraj żołnierz wbiegł do swojej macierzystej jednostki, a akcja zakończy się w sobotę w Dąbiu, gdzie odbędzie się aukcja i zbiórka pieniędzy dla chorej Hani.

Każdego dnia do pokonania jest średnio około 42 kilometry. Najdłuższy dystans to ostatni odcinek, który wyniesie blisko 47 kilometrów. W ubiegłym roku st. szer. Tarczewski w podróż dookoła Polski wybrał się rowerem. W tym roku wysiłek będzie większy gdyż, postanowił trasę dla Hani przebiec.