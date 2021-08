Światowa jakość w chirurgii onkologicznej w WIM dzięki robotyce

Zastosowanie robota umożliwia również wykonywanie bardzo niskich zespoleń tuż nad zwieraczem odbytu, co wielu chorym daje nadzieje, na uniknięcie trwałego okaleczenia jakim jest sztuczny odbyt. Wykorzystanie systemu DaVinci zmniejsza uraz operacyjny, redukuje utratę krwi i liczbę przetoczeń preparatów krwiopochodnych. Trójwymiarowy system wizyjny, narzędzia robotyczne o większej ruchomości niż ludzka ręka, oraz śródoperacyjna ocena ukrwienia łączonych jelit, pozwala na zmniejszenie odsetka nieszczelności zespoleń. Redukuje to liczbę ciężkich powikłań, w tym związanych z zapaleniem otrzewnej.

Grupy chorych, u których obserwujemy największe zalety z przeprowadzenia operacji tą metodą to: pacjenci z guzami odbytnicy, kobiety z zaawansowaną endometriozą obejmującą esicę i odbytnice, kobiety planujące ciążę, aktywni zawodowo chorzy, w tym żołnierze zawodowi chcący jak najszybciej wrócić do wykonywania obowiązków służbowych.

Chirurgia robotowa jest odmianą chirurgii małoinwazyjnej, ale jest bardziej precyzyjna co pozwala na poprawę wyników leczenia onkologicznego i często na uniknięcie trwałego okaleczania. Daje to pacjentom możliwość wcześniejszego powrotu do aktywności tak osobistej jak i zawodowej – podkreśla kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM dr n. med. Andrzej Kwiatkowski.

Serdecznie zapraszamy pacjentów do kwalifikacji.

Źródło: WIM