Norweska armia kupuje polskie mosty

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-Chojnice” SA razem ze spółką Acrow Corporation of America dostarczą norweskiej armii 11 mostów taktycznych. To konstrukcje przystosowane do przejazdu ciężkiego sprzętu, m.in. czołgów o masie 67 t i pojazdów kołowych do 96 t. Kontrakt, którego wartość wynosi ponad 17 mln zł, ma być zrealizowany do końca roku.

Od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Siły Zbrojne Królestwa Norwegii do pokonywania rzek i rozpadlin o szerokości mniejszej niż 80 m wykorzystywały m.in. kupione jeszcze ze środków z planu Marshalla przenośne mosty stalowe w systemie Baileya. Jesienią ubiegłego roku Norwedzy rozpoczęli poszukiwania nowej konstrukcji. Do przetargu zgłosili się General Dynamics European Land Systems, CHS Nor oraz polsko-amerykańskie konsorcjum, czyli Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-Chojnice” i firma Acrow Corporation of America. Oferta, którą złożyli Polacy wraz z Amerykanami, okazała się najlepsza.