Żołnierze CS WOT uporządkowali groby bohaterów Bity Warszawskiej

W przededniu 101. rocznicy bitwy Warszawskiej, delegacja żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego zadbała o toruńskie miejsca pamięci związane z bohaterami tamtych wydarzeń.

Żołnierze Centrum Szkolenia WOT uporządkowali groby i zapalili znicze na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu, gdzie znajduje się pole grzebalne poległych bohaterów tamtych zdarzeń. Delegacja CSWOT upamiętniła także poległych żołnierzy 63 Toruńskiego Pułku Piechoty (63 pp) – oddziału piechoty Wojsk Wielkopolskich i Wojska Polskiego II RP, którego tradycje przejęło Centrum. Pułk stacjonował w garnizonie Toruń. W czasie wojny obronnej 1939 r. wchodził w skład 4 Dywizji Piechoty walczącej w Armii Pomorze.

„Pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń jest naszym żołnierskim obowiązkiem. To właśnie dzięki nim możemy dziś żyć w niepodległym kraju. Na co dzień nasze Centrum nie tylko kultywuje tradycje, czci pamięć poległych ale także dbamy o żyjących kombatantów, którzy stanowią dla nas niesamowitą księgę wiedzy i historii”- powiedział kpt. Mariusz PODRAZA, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.



Ponadto przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedzili Pomnik Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu – obelisk, który upamiętnia żołnierzy wojsk balonowych poległych w latach 1918-1920. Była to jednostka elitarna, z której wywodziło się m.in. kilku zwycięzców prestiżowego turnieju Gordona Bennetta. Żołnierze wojsk balonowych wnieśli duży wkład w obronę granic odrodzonej Rzeczypospolitej, szczególnie podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. To właśnie im, towarzysze broni poświęcili toruński monument, zaprojektowany przez wybitnego rzeźbiarza Michała Kamieńskiego.