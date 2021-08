Marynarze pomogli załodze jachtu

Marynarze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w pełnej gotowości do niesienia pomocy na morzu.

Ratowanie zdrowia i życia oraz wzajemna pomoc to obowiązek każdego z uczestników ruchu morskiego. Załoga okrętu ORP Hańcza szkoląca się w rejonie Helu zaobserwowała jednostkę potrzebującą pomocy. Jacht Ocean Team po złamaniu masztu zmagał się z pogarszającymi warunkami atmosferycznymi, a wezwanie pomocy nie było możliwe przez uszkodzone anteny.

Marynarze natychmiast przystąpili do działania. Przekazali sygnał wzywania pomocy do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pozostali w pobliżu jachtu, asystując załodze do czasu przybycia jednostki SAR z portu Hel.