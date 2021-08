Żołnierz WOT pomógł nieprzytomnemu mężczyźnie

Szer. Krzysztof Kerl z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomógł nieprzytomnemu mężczyźnie, który leżał na chodniku niedaleko Wełnianego Rynku w Bydgoszczy.

14 sierpnia około godziny 15 żołnierz wracał z rodziną z zakupów. Przejeżdżając koło Wełnianego Rynku, zauważył że w pobliżu przejścia dla pieszych leży mężczyzna, którego omijają przechodnie.

- Zaparkowałem w pobliżu i pobiegłem zobaczyć co się stało. Sprawdziłem, czy mężczyzna oddycha i czy ma puls. Na szczęście okazało się, że tak. Ułożyłem go w pozycji bezpiecznej i zadzwoniłem po pogotowie. Tej soboty był straszny upał i jedyne, co jeszcze mogłem zrobić dla tego człowieka to zasłonić go własnym cieniem, chodnik dosłownie parzył. Do czasu przyjazdu pogotowia poszkodowana osoba nie odzyskała przytomności. Co mnie martwi w tej sytuacji, to że jest to znane miejsce w Bydgoszczy, gdzie chodzi pełno ludzi. Każdy omijał tego człowieka tak, jakby się go bał. Dopiero jak podszedłem i zacząłem działać, kilka osób zapytało czy potrzebuję przy tym pomocy. Przecież to mógł być każdy z nas lub naszych bliskich. Nie zrobiłem nic wyjątkowego, każdy powinien mu pomóc – powiedział Krzysztof.