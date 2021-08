Obchody Święta Wojska Polskiego w PKW

W ramach obchodów zostały odczytane rozkazy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy PKW o wyróżnieniach żołnierzy i nadaniu medalu pamiątkowego OIR-NMI PKW Irak. Następnie dowódca kontyngentu wręczył listy gratulacyjne oraz medale pamiątkowe.

Dowódca PKW podczas swojego przemówienia wyraził słowa uznania dla działalności i postaw polskich żołnierzy, ich owocnej współpracy oraz nawiązał do bogatej historii Polski związanej z wydarzeniami z sierpnia 1920 roku.

Po oficjalnej uroczystości wszystkich gości zaproszono na poczęstunek zorganizowany w Camp Bronek.

PKW TURCJA

Obchody Święta Wojska Polskiego w Bazie Lotniczej Incirlik w Turcji rozpoczęły się już w środę 11 sierpnia. Tego dnia miał miejsce bieg upamiętniający zwycięską Bitwę Warszawską. W biegu na czele na dystansie 5 kilometrów, z Dowódcą PKW wystartowało 50 żołnierzy i pracowników polskiego kontyngentu oraz blisko 100 żołnierzy wojsk koalicyjnych z Turcji, Hiszpanii, USA oraz Litwy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi biegacze otrzymali puchary. Najszybszym zawodnikiem okazał się reprezentant Hiszpanii, natomiast wśród kobiet zwyciężyła oficer kontyngentu polskiego.

W piątek 13 sierpnia odbyła się uroczysta zbiórka. W obchodach Święta Wojska Polskiego wzięło udział wielu gości. Obecny był między innymi Pan Robert Rokicki z Polskiej Ambasady w Ankarze, gen. bryg. Stanisław Kaczyński z NATO LAND COMMAND z Izmiru oraz Attaché płk Michał Piasecki. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele wojsk sojuszniczych stacjonujących w bazie Incirlik z Turcji, USA, Hiszpanii i Litwy. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego” oraz podniesiono polską flagę na maszt.

Następnie głos zabrał Dowódca PKW kmdr por. Cezary Kurkowski. Przywitał przybyłych gości, a następnie przedstawił historyczne uwarunkowanie święta. Podziękował również wszystkim za służbę na tureckiej ziemi.

Po przemówieniu dowódcy, zostały wręczone akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe, a wyróżniający się żołnierze odebrali Odznaki Honorowe Rodzajów Sił Zbrojnych oraz odznaki pamiątkowe „Gwiazda Weterana Działań Poza Granicami Państwa”.

Uroczysty apel zakończył się odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Na koniec wszyscy zaproszeni goście mieli okazję do skosztowania polskich potraw przygotowanych przez żołnierzy i pracowników kontyngentu.

Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego była uroczysta msza święta w dniu 15 sierpnia w kaplicy bazy.

PKW KFOR

W bazie Camp Novo Selo w dniu 13 sierpnia 2021 r., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy XLIII zmiany PKW KFOR, po którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Dowódca PKW KFOR ppłk Jacek Kafka, w swoim przemówieniu, podkreślił, że "historia Polski nigdy nie była łatwa i naznaczona jest krwią naszych przodków dlatego, że nigdy nie szli na skróty, stojąc na straży naszej tożsamości narodowej i Ojczyzny - Polski", tak jak bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, którzy egzamin z patriotyzmu zdali celująco. Na zakończenie wystąpienia dowódca złożył życzenia wszystkim żołnierzom oraz ich rodzinom i najbliższym.

Po przemówieniu odczytany został rozkaz z okazji święta Wojska Polskiego, a po nim uroczyste mianowanie żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe oraz wręczenie nagród rzeczowych.

Głos również zabrał dowódca bazy Camp Novo Selo oraz dowódca amerykańskiego batalionu manewrowego, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę. Uroczysta zbiórka pododdziałów zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

PKW IRINI

W niedzielę, 15.08.2021r., z okazji Święta Wojska Polskiego w PKW IRINI odbył się uroczysty apel, msza święta oraz okazjonalne wydarzenie sportowe w postaci sztafety. W sztafecie na dystansie 9 km wystartowało 14 żołnierzy polskiego kontyngentu.

PKW EUFOR ALTHEA

W bazie Butmir żołnierze oraz pracownicy RON XXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie, wzięli udział w uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Bazie CAMP BUTMIR rozpoczęły się w dniu 13 sierpnia o godzinie 10.00 uroczystym apelem. Dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy PKW o gotowości kontyngentu do uroczystości.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu UE, zgromadzonych powitał dowódca kontyngentu, który w swym wystąpieniu przypomniał genezę Święta Wojska Polskiego oraz nawiązał do czasów współczesnych: - ,,Dzisiejsza uroczystość to święto rocznicy zwycięskiej batalii warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, stoczonej w 1920 roku. Zwycięstwo polskich żołnierzy obroniło niepodległość odradzającej się ojczyzny, jak również zniweczyło sowieckie plany wywołania międzynarodowej rewolucji w Zachodniej Europie. ,Dlatego też my, współcześni Polacy, winni jesteśmy bohaterom tamtych walk najwyższą wdzięczność i szacunek. Jest to nie tylko dzień wspomnień o bohaterach polskich wojen, ale również czas, w którym oddajemy cześć obrońcom naszej niepodległości’’.

Podniosłości uroczystości nadała obecność przybyłych gości: Ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie, COM HQ NATO S, Starszych oficerów Narodowych z poszczególnych nacji, jak również polonii oraz lokalnych przyjaciół współpracujących z kontyngentem.

W czasie uroczystości wręczono akty mianowań na kolejne wyższe stopnie wojskowe, wyróżnienia przyznane przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych tj. Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych, Tytuł Honorowy Zasłużony Żołnierz RP I Odznaką Tytułu Honorowego - III Stopnia. Odczytano również rozkaz Dowódcy kontyngentu w sprawie wyróżnień z okazji obchodzonego święta.

Dowódca XXI zmiany zwrócił się do żołnierzy kontyngentu, pracowników RON z życzeniami wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym i zawodowym składając jednocześnie podziękowania za dotychczasową służbę oraz poświecenie, a wszystkim awansowanym i wyróżnionym złożył gratulacje. Kończąc podziękował gorąco wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uświetnili swoją obecnością uroczysty apel PKW.

Na zakończenie uroczystości została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, po której wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.

PKW ŁOTWA

15 sierpnia, o godz. 10.00, w bazie Adazi na Łotwie został złożony meldunek dla Dowódcy IX zmiany PKW Łotwa o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie płk Piotr Pomazany, przedstawiciel Ambasady RP w Rydze Pan Łukasz Cudny, Dowódca eFP Battle Group Latvia, Dowódca Łotewskiej Brygady Zmechanizowanej oraz pozostali dowódcy kontyngentów wchodzących w skład eFP BG Latvia.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Dowódca IX zmiany złożył życzenia żołnierzom: -"Dziękuję Wam za służbę, za trud, za odpowiedzialność, jaką przyjmujecie na siebie, dbając o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny stojąc na straży wschodniej flanki NATO".

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia żołnierzom aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Cała uroczystość poprzedzona została mszą świętą odprawioną przez księdza kapelana IX zmiany PKW Łotwa.

PKW UNIFIL

W niedzielę, 15 sierpnia, złożeniem wieńca pod tablicą upamiętniającą poległych na Bliskim Wschodzie oraz uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, żołnierze PKW UNIFIL rozpoczęli uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.

W dniu 15.08.2021 r., w bazie Camp Shamrock, a dzień wcześniej na wysuniętym posterunku obserwacyjnym odbyła się zbiórka stanu osobowego kontyngentu związana z obchodami Święta Wojska Polskiego.

Uroczyste zbiórki były także okazją do złożenia podziękowań i uznania za wysiłek oraz poświęcenie polskich żołnierzy w pełnieniu służby poza granicami kraju. Ppłk Daniel Kowalewski wręczając żołnierzom nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne podkreślił: - 15 sierpnia dla nas Polaków to święto niezwykle wzruszające, święto wielkiego polskiego zwycięstwa. W takim dniu jak dziś, powinniśmy być szczególnie dumni z tego, że nosimy polski mundur oraz służymy Ojczyźnie nawet podczas misji pokojowej pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W tym szczególnym dniu kulminacyjną częścią zbiórki było odznaczenie „Medalem w Służbie Pokoju” za uczestnictwo w misji UNIFIL żołnierzy III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Dekoracji medalami podczas uroczystości dokonał generał brygady Stefano LAGORIO Dowódca Sectora WEST, przy współudziale Dowódcy IRISHPOLBAT ppłk Conor Bates oraz Dowódcy PKW ppłk Daniela Kowalewskiego.

Teksty: oficerowie prasowi polskich kontyngentów wojskowych