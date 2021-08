Święto Wojska Polskiego w Sztabie Generalnym

Czterdziestu motocyklistów wyruszyło spod gmachu Sztabu Generalnego WP, by uczcić pamięć admirała floty Andrzeja Karwety, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Uczestnicy rajdu odwiedzą miejscowości, w których mieszkał i pracował admirał, oraz cmentarz, na którym został pochowany. Spotkają się również z rodziną byłego dowódcy marynarki wojennej.

Motocykliści rozpoczęli rajd w dniu uroczystej zbiórki z okazji święta Wojska Polskiego, która odbyła się dziś w Sztabie Generalnym WP. Gen. Rajmund Andrzejczak, szef SGWP, złożył żołnierzom życzenia z okazji ich święta. Przypomniał, że sierpień to w polskiej historii miesiąc szczególny. Wymienił wydarzenia z lat: 1920, 1944 i 1980. – Jaki jest sierpień 2021 roku? Jest dobry. Siły zbrojne są powodem do dumy, są dobrze postrzegane przez obywateli, są dobrze oceniane w naszym regionie Europie – mówił gen. Rajmund T. Andrzejczak. – Oczywiście zawsze jest nad czym pracować. I to właśnie robimy – dodał szef Sztabu Generalnego.

List do żołnierzy napisał minister obrony Mariusz Błaszczak, który nie mógł osobiście wziąć udziału w spotkaniu. „Przysięga wojskowa to szczególne zobowiązanie. Wymaga odwagi, gotowości do poświęceń, uczciwości i zdyscyplinowania. Ostatnie miesiące pokazały, że także w czasie pokoju siły zbrojne odgrywają wielką rolę” – zaznaczał szef MON. Dziękował żołnierzom za ich wkład w walkę z epidemią COVID-19 i za wspieranie mieszkańców terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi. „Jednocześnie nadal brali udział w ćwiczeniach wojskowych, pełnili misje poza granicami kraju”, podkreślił minister Błaszczak.