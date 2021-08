WOT ćwiczy transport drogą powietrzną i morską

Najpierw szkolenie ze śmigłowcami: kilkanaście startów, lądowań i desantowań, lotnicze procedury i przygotowywanie lądowisk. Potem zmiana rodzaju wojsk, czyli ćwiczenia z marynarką wojenną i przerzut sprzętu na pokładzie kutrów transportowych. Terytorialsi z zachodniopomorskiego nie próżnują i szkolą się przed międzynarodowymi ćwiczeniami.

120 żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoli się przed jesiennymi międzynarodowymi ćwiczeniami „Victory Eagle”, w których wezmą udział m.in. wojska amerykańskie. – Będzie to pierwszy duży test dla moich żołnierzy, dlatego podchodzimy do przygotowań bardzo poważnie – mówi ppłk Maciej Paul, dowódca 141 Batalionu Lekkiej Piechoty z Choszczna. Żołnierze od kilkunastu tygodni trenują m.in. transport drogą powietrzną i morską. – To jest bardzo ważne dla nas szkolenie. W czasie pandemii kładliśmy akcent na działania antykryzysowe, teraz zaś wracamy na ścieżkę szkolenia bojowego – dodaje oficer.